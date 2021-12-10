بيع أحد أوائل نسخ كتاب سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة

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في ما وصفه منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في القرن العشرين، اشترى أحد هواة جمع الكتب بالولايات المتحدة أحد أوائل نسخ الكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة. وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.

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اشترى أحد هواة جمع الكتب بالولايات المتحدة، لم يُعلن عن اسمه، واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة في ما وصفه منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في القرن العشرين.

ووصفت دار هريتدج أوكشنز النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف)، ذي الرسوم الملونة على الغلاف، بأنها "ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تُمس تقريبا".

وقالت دار المزادات التي تتخذ من دالاس مقرا إن 500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف. ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات.

وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.

وأعقب كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) ستة كتب أخرى في السلسلة التي ألفتها الكاتبة البريطانية جيه.كيه رولينج. وذكرت دار سكولاستيك الأمريكية للنشر أن السلسلة بيع منها نحو 500 مليون نسخة في أنحاء العالم وترجمت إلى 80 لغة. وأنتجت شركة تونتيث سينشري ثمانية أفلام تستند إلى سلسلة الكتب حصدت 7.8 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.

فرانس24/ رويترز

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