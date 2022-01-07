وفاة سيدني بواتييه أول ممثل أمريكي من أصل أفريقي ينال جائزة الأوسكار

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الممثل الأمريكي سيدني بواتييه أثناء تقليد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما له ميدالية الحرية في عام 2009

رحل عن عمر يناهز الرابعة والتسعين سيدني بواتييه أول ممثل من أصل أفريقي ينال جائزة الأوسكار في السينما الأمريكية وأول من يحقق نجومية في هوليوود في زمن اجتاحت فيه الولايات المتحدة الاضطرابات العرقية. ولم يتوقف نعي هذا الممثل اللامع على زملائه السينمائيين بل تخطاه إلى الجماهير والسياسيين، فإضافة إلى جورج تاكي والممثل المخضرم كولمان دومينغو والممثلة جيفري رايت نعاه تشستر كوبر نائب رئيس وزراء جزر بهاماس التي يحمل الممثل الأمريكي جنسيتها أيضا.

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توفي سيدني بواتييه، أول ممثل منأصول أفريقية يحقق نجومية في هوليوود ويحصد جائزة أوسكار أفضل ممثل، عن 94 عاما، ليترك رحيله موجة حزن ورسائل تكريم لم تقتصر على قطاع السينما.

وأعلن تشستر كوبر نائب رئيس وزراء جزر بهاماس التي يحمل الممثل الأمريكي جنسيتها أيضا، الجمعة عبر فيس بوك وفاة بواتييه، واصفا إياه بأنه "أيقونة وبطل ومحارب وكنز وطني".

وبعيد الإعلان عن نبأ الوفاة، وجه عدد من نجوم هوليوود بينهم ووبي غولدبرغ وفيولا ديفيس وتايلر بيري رسائل مؤثرة تشيد بالممثل الذي أدى دورا طليعيا في موقع السود في السينما.

وكتبت غولدبرغ عبر تويتر "إلى الـ+سير+... مع الحب. ارقد بسلام سير سيدني بواتييه. لقد علمنا كيف نبلغ النجوم"، في استعارة إلى عنوان أحد أشهر أفلام بواتييه بعنوان "To Sir, with Love".

أما ديفيس الحائزة جائزة أوسكار فكتبت أن بواتييه، وبفضل "عنفوانه وطبيعيته وقوته وتميزه وطاقته الخالصة... علمنا أننا نحن السود مهمّون"، في استعارة لاسم حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) المناهضة للعنصرية ضد السود.

وكان بواتييه المولود في 20 شباط/فبراير 1927 أول نجم من أصول أفريقية ينال ترشيحا لجائزة أوسكار عن فيلم "ذي ديفاينت وانز" سنة 1958، كما أصبح بعد ست سنوات أول ممثل أسود ينال هذه الجائزة السينمائية الأرفع عن دوره في "ليليز أوف ذي فيلد". وقال خلال تسلمه التمثال المذهّب "الرحلة كانت طويلة للوصول إلى هنا".

فقد حقق بواتييه شعبية كبيرة بفضل سلسلة أدوار بارزة في مرحلة من التوتر العرقي الشديد في الولايات المتحدة خلال الخمسينات والستينات من القرن العشرين. ونجح الممثل في إيجاد توازن بين النجاح وحس المسؤولية في اختيار مشاريع تتناول تاريخ الاستعباد.

وبعد ثلاث سنوات من نيله جائزة الأوسكار، أدى سيدني بواتييه البطولة في ثلاثة أفلام حققت إيرادات ضخمة على شباك الذاكر ("غيس هوز كامينغ تو دينر" و"تو سير ويذ لاف" و"إن ذي هيت أوف ذي نايت"). وقد تخطى بشعبيته حتى ستيف ماكوين وبول نيومان.

وبفضل أدواره، أدرك جمهور السينما آنذاك أن السود قادرون على تأدية دور الطبيب أو المهندس أو المدرّس أو الشرطي.

"فتح أبواب هوليوود"

ونال بواتييه جائزة أوسكار فخرية سنة 2002 تقديرا لـ"أدائه الاستثنائي" على الشاشة الفضية وشخصيته المفعمة بـ"العنفوان والأناقة والذكاء".

وعلى التلفزيون، جسّد بواتييه شخصيات أيقونية في التاريخ المعاصر، بداية بنلسون مانديلا، أول رئيس أسود في جنوب أفريقيا، ثم أدى دور أول قاض أسود في المحكمة العليا الأمريكية ثورغود مارشال. وعام 1997، عُيّن بواتييه في منصب شرفي كسفير للبهاماس لدى اليابان.

كذلك نال عام 2009 ميدالية الحرية الرئاسية الأمريكية، أرفع مكافأة مدنية في الولايات المتحدة، على يد الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

وقال كوبر الجمعة "انتابتني مشاعر متضاربة تمزج بين الحزن الشديد والشعور بالاغتباط عندما تلقيت نبأ رحيل السير سيدني بواتييه"، "الحزن لأنه لن يعود موجودا بيننا لنعبّر له عن مدى تقديرنا له، لكن الاغتباط أيضا لأنه فعل الكثير ليظهر للعالم أن الأشخاص من ذوي البدايات الأكثر تواضعا يمكنهم تغيير العالم". وأضاف "سنفتقده كثيرا، لكنّ إرثه لن يُنسى أبداً".

وبقي بواتييه حتى وفاته متزوجا من جوانا شيمكوس، وهي زوجته الثانية، وله ست بنات والكثير من الأحفاد وأبناء الأحفاد.

ووجه مشاهير آخرون في مجال الترفيه بينهم الممثل في "ستار تريك" جورج تاكي تحية إلى بواتييه واصفا إياه بأنه ممثل "رائد سيحزن عليه كثر ممّن فتح أمامهم أبواب هوليوود". وقال الممثل المخضرم كولمان دومينغو "أنا مفجوع بسببه. لقد شقّ طريقا هائلا لممثلين من أمثالي. سأبقى ممتنا له إلى الأبد". كذلك وصف نجم "ويست وورلد" جيفري رايت الممثل الراحل بأنه "رائد" و"فريد من نوعه".

فرانس24/ أ ف ب

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