وفاة الممثل الفرنسي الحائز على جائزة سيزار غاسبار أولييل عن عمر ناهز 37 عاما إثر حادث تزلج

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الممثل الفرنسي غاسبار أولييل، حاصل على جائزة "سيزار" لأفضل ممثل عام 2017

توفي الأربعاء الممثل الفرنسي غاسبار أولييل عن عمر ناهز 37 عاما إثر حادث تزلج، وفق ما أعلنت عائلته في بيان. وأولييل ممثل معروف في فرنسا وعلى المستوى العالمي، فاز بجائزة "سيزار" لأفضل ممثل لعام 2017، كما لعب دور البطولة في أحد فيلمي السيرة عن المصمم الأسطوري إيف سان لوران عام 2014، فيما حصل عام 2005 على جائزة "سيزار" في فئة أفضل ممثل واعد.

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وفق ما أعلنت عائلته الأربعاء في بيان، توفي الممثل الفرنسي غاسبار أولييل عن عمر ناهز 37 عاما إثر حادث تزلج على الجليد في جبال الألب الثلاثاء.

ويذكر أن أولييل المعروف في فرنسا وعلى المستوى العالمي، فاز في عام 2017 بجائزة "سيزار" لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "جوست لا فان دو موند" (نهاية العالم فقط) لكزافييه دولان الذي فاز بثلاث جوائز "سيزار" أخرى.

كذلك كان له دور أساسي في مسلسل "مون نايت" من عالم "مارفل" والذي تبدأ "ديزني بلاس" عرضه في آذار/مارس.

كان أولييل أحد أبرز الوجوه التمثيلية في جيله، ونجح في حجز مكانة له في الصفوف الأمامية للممثلين الفرنسيين. حيث اكتسب اهتماما دوليا بفضل أدائه دور آكل لحوم البشر الشهير في فيلم "هانيبال رايزينغ" سنة 2007.

وكان حصل سابقا على جائزة سيزار عام 2005 في فئة أفضل ممثل واعد، عن دوره في فيلم "آن لونغ ديمونش دو فيانساي" (خطوبة يوم الأحد الطويل) الدرامي الذي تدور أحداثه في الحرب العالمية الأولى، إلى جانب أودري توتو.

وأدى أولييل البطولة في فيلم "سان لوران"، أحد فيلمي السيرة عن المصمم الأسطوري إيف سان لوران عام 2014، ورُشح للفوز بجائزة سيزار عن هذا الدور لكنه خسر المنافسة بمواجهة بيار نايني.

أولييل مولود في ضواحي باريس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، وقد عُرف بندبة صغيرة بقيت ظاهرة لديه بسبب تعرضه إلى عضة كلب عندما كان طفلاً. وكان الممثل يقول إن هذه الندبة ساعدته لأنها بدت وكأنها غمازة.

وبدأ العمل على الشاشة في سن الحادية عشرة، وحصل على ترشيحين لجوائز "سيزار" في فئة المواهب الواعدة عامي 2003 و 2004، قبل أن يفوز أخيرا بالجائزة في العام التالي.

وكان له ظهور في محطات بارزة، بينها توقيعه عقدا كوجه إعلاني لمنتجات ما بعد الحلاقة من "شانيل".

وكتب وزير المالية الفرنسي برونو لومير على تويتر يقول "فقدت السنيما الفرنسية موهبة عظيمة، مفعمة بالسحر والطاقة".

فرانس24/ أف ب/ رويترز

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