وفاة مخرج مسلسل "باب الحارة" السوري بسام الملا عن 66 عاما

© صورة من صفحة نقابة الفنانين السوريين على فيس بوك.

توفي السبت المخرج السوري البارز بسام الملا في مدينة زحلة اللبنانية عن 66 عاما بعد إخراجه وإشرافه على معظم أجزاء مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة". وشكلت وفاته صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، لا سيما أنه لم يكن يُعاني سوى من عوارض روتينية لمرض السكري.

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نعت نقابة الفنانين السوريين المخرج السوري البارز بسام الملا الذي توفي السبت في مدينة زحلة اللبنانية عن 66 عاما بعد إخراجه وإشرافه على معظم أجزاء مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة'".

وقالت نقابة الفنانين السورية على صفحتها الرسمية على فيس بوك، "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا".

وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضرغانم لوكالة الأنباء الفرنسية إن الملا توفي في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان، "ويجري العمل على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في دمشق". وأضافت: "توفي بشكل طبيعي، وكان يُعاني من مرض السكري".

صدمة

وينحدر الملا من عائلة فنية، فهو ابن الفنان الراحل أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار. وبدأ الملا مسيرته المهنية كمساعد مخرج، ثم في الإخراج والإشراف العام.

وشكلت وفاته صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، لا سيما أنه لم يكن يُعاني سوى من عوارض روتينية لمرض السكري.

واشتُهر الملا بإخراج مسلسلات البيئة الشامية، أبرزها مسلسل باب الحارة في أجزائه الخمسة الأولى بين عامي 2006 و2010، ثم تولى الإشراف العام على المسلسل في أجزاء لاحقة.

وحقق "باب الحارة" الذي تدور أحداثه في إحدى حارات دمشق إبان الانتداب الفرنسي قبل نحو قرن من الزمن، نجاحا عربيا كاسحا خصوصا في أجزائه الأولى، حتى استحال مرجعا في أعمال البيئة الشامية.

كما يطلق زملاء الملا عليه لقب "أستاذ مخرجي دراما البيئة الشامية" بعد تحقيقه نجاحا جماهيريا واسعا لمسلسلات قديمة، مثل أيام شامية، والخوالي، وليالي الصالحية.

فرانس24/ أ ف ب

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