مهرجان كان: اختيار أفلام تونسية ولبنانية للمشاركة في تظاهرة "أسبوعي المخرجين"

المندوب العام لمهرجان كان السينمائي تييري فريمو ورئيس المهرجان بيير ليسكور خلال تقديم الاختيار الرسمي. باريس في 14 أبريل/نيسان 2022.

اختيرت أفلام من تونس ولبنان وأيضا من أوكرانيا الثلاثاء ضمن لائحة الأفلام المشاركة في الدورة الرابعة والخمسين من تظاهرة "أسبوعي المخرجين" التي تقام خلال مهرجان كان السينمائي، وهذه الأفلام هي "السد" لعلي شري و"أشكال" ليوسف شبي و"تحت الشجرة" لأريج السحيري.

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أعلنت الثلاثاء لائحة الأفلام المختارة للمشاركة في الدورة الرابعة والخمسين من تظاهرة "أسبوعي المخرجين" التي تقام خلال مهرجان كان، ومن بينها عمل سينمائي أول للكاتبة آني إرنو، وشريط درامي عن الإرهاب في باريس مع فيرجيني إيفيرا، وأفلام من تونس ولبنان وأوكرانيا.

وفي هذا الشأن، أوضح المندوب العام باولو موريتي الذي تنتهي ولايته بعد هذه الدورة أن بين الأفلام الثلاثة والعشرين التي وقع الاختيار عليها، أحد عشر عملا من إخراج نساء.

ويستهل "أسبوعا المخرجين" بمنح جائزة للمخرجة الأمريكية كيلي ريتشارت التي ستكون أيضا حاضرة في المسابقة الرسمية للمهرجان من خلال فيلمها الجديد "شوينغ آب".

ويتضمن برنامج "أسبوعي المخرجين" الممتد من 18 إلى 27 مايو/أيار الفيلم الأول لآني إيرنو البالغة 81 عاما، أخرجته مع نجلها دافيد. ويزاوج الفيلم الذي يحمل عنوان Les Annees Super 8 بين السيرة الذاتية والسرد الاجتماعي والسياسي، حيث يتألف من أفلام أرنو العائلية من 1976 إلى 1981.

ويبرز الحضور الفرنسي في "أسبوعي المخرجين" من خلال الفيلم الأخير لميا هانسن-لوف بعنوان Un Beau Matin من بطولة ملفيل بوبو وليا سيدو، وشريط فيليب فوكون عن الحركيين بعد ستين عاما من استقلال الجزائر، إلى جانب العمل الثاني لليا ميسيوس بعنوان Les Cinq diables.

وبالنسبة للمخرجة أليس وينوكور، فيتمحور فيلمها Revoir Paris على موضوع الإرهاب من خلال قصة هجوم في العاصمة، من بطولة فيرجيني إيفيرا وغريغوار كولان.

وقريبا، سيضاف إلى اللائحة فيلم آسيوي لم يعلن بعد عن عنوانه. وتضم أيضا أفلاما من كل أنحاء العالم، بينها Pamfir الأوكراني.

وستكون القضايا السياسية حاضرة بقوة في أفلام من أمريكا اللاتينية ("1976" لمانويلا مارتيلي عن دكتاتورية بينوشيه في تشيلي) وكذلك من العالم العربي، وتحديدا تونس ولبنان، هي "السد" لعلي شري و"أشكال" ليوسف شبي و"تحت الشجرة" لأريج السحيري.

هذا وسيكون الافتتاح بأول أفلام المخرج الإيطالي بيترو مارسيلو بالفرنسية، بعنوان L'Envol.

فرانس24/ أ ف ب

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