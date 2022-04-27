الدورة 75 لمهرجان كان: الممثل الفرنسي فنسان ليندون رئيسا للجنة التحكيم

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أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي الثلاثاء، أن الممثل الفرنسي فنسان ليندون سيتولى رئاسة لجنة التحكيم خلال الدورة الخامسة والسبعين التي تقام بين 17 و28 أيار/مايو المقبل. وستتولى لجنة التحكيم، والتي تضم ثمانية أعضاء يتوزعون مناصفة بين الرجال والنساء، اختيار الفائز بالسعفة الذهبية والجوائز الأخرى من بين 21 فيلما مدرجة في المسابقة.

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كشف منظمو مهرجان كان الثلاثاء أن الممثل الفرنسي فنسان ليندون سيتولى رئاسة لجنة التحكيم خلال الدورة الخامسة والسبعين للمهرجان السينمائي الدولي التي تقام بين 17 و28 أيار/مايو المقبل.

ونقل المنظمون في بيان عن ليندون قوله "إنه لشرف عظيم وفخر كبير أن تُعهَد إلي، في خضم صخب الأحداث المتعددة التي نمر بها في العالم، المهمة الرائعة والثقيلة المتمثلة في رئاسة لجنة تحكيم الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي".

ويخلف ليندون المخرج الأمريكي سبايك لي، علما أنه فاز بجائزة أفضل تمثيل عام 2015 وأدى دور البطولة في فيلم "تيتان" الذي حصل العام الفائت على السعفة الذهبية للمهرجان.

وجاء هذا الإعلان بعد تشويق طويل، إذ درجت العادة على إعلان اسم رئيس لجنة التحكيم في بداية السنة، فيما يكشف النقاب عن تشكيلة لجنة التحكيم قبل أسابيع قليلة من المهرجان.

إلا أن المندوب العام للمهرجان تييري فريمو علل التأخير بقوله إن "جميع الفنانين يعملون" حاليا بعد عودة الحركة إلى الإنتاج السينمائي على إثر الجائحة، وازدهار المسلسلات.

وستتولى لجنة التحكيم، والتي تضم ثمانية أعضاء يتوزعون مناصفة بين الرجال والنساء، اختيار الفائز بالسعفة الذهبية والجوائز الأخرى من بين 21 فيلما مدرجة في المسابقة.

ومن أعضاء اللجنة، الممثلة البريطانية ريبيكا هول التي برزت في فيلم "فيكي كريستينا برشلونة"، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي الذي فاز فيلمه "قهرمان" بالجائزة الكبرى لمهرجان كان عام 2021، والفرنسي لادج لي (مخرد فيلم "لي ميزيرابل" الفائز جائزة لجنة التحكيم في كان عام 2019).

فرانس24/ أ ف ب

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