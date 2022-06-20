مصر: إرجاء الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بسبب "التحديات العالمية"

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مذيعة تلفزيونية تحمل بطاقة عليها شعار مهرجان الجونة السينمائي. مصر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الأحد في بيان عن تأجيل دورته السادسة التي كانت مقررة في أكتوبر/تشرين الأول حتى العام المقبل بسبب "التحديات العالمية الحالية". وأسس المهرجان رجل الأعمال والملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس وانطلق في نسخته الأولى عام 2017 بمشاركة عربية وأجنبية.

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أرجأت إدارة مهرجان الجونة السينمائي دورته السادسة التي كان مقررا إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول، إلى العام المقبل بسبب "التحديات العالمية الحالية".

وقالت الإدارة في بيان نشرته ليل الأحد "تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فاعليات الدورة السادسة للمهرجان" التي كان مقررا عقدها بين 13 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 "للعام القادم في موعد يتم تحديده لاحقا".

وأضاف البيان أن القرار أتي بسبب "التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى".

وانطلق مهرجان الجونة الذي أسسه رجل الأعمال والملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس، في نسخته الأولى عام 2017 بحضور أكثر من ثمانين نجما سينمائيا عربيا وأجنبيا.

ويقام المهرجان في منتجع الجونة السياحي الذي أسسه الملياردير المصري سميح ساويرس، شقيق نجيب، على ساحل البحر الأحمر في شمال مدينة الغردقة الساحلية التي تبعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرق القاهرة.

وفي آخر نسخة، فاز الفيلم المصري "ريش" بجائزة أفضل فيلم عربي طويل، وقد أثار جدلا كبيرا في مصر إثر اتهامات له بالإساءة لصورتها من خلال تصوير حياة الفقر المدقع بشكل رأى بعض الفنانين والنقاد أنه لا يشبه الوضع الحالي في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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