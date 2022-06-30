بريطانيا: أوبرا تروي قصة الحب بين الأميرة ديانا ودودي الفايد

تعرض هذا الأسبوع في بريطانيا أوبرا تتناول قصة الأميرة ديانا مع صديقها المصري عماد الدين محمد عبد المنعم الفايد (المعروف بدودي الفايد)، وفق ما نقل موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية. وأشار الموقع إلى أن الأوبرا ستتطرق للأسابيع الأخيرة لعلاقتهما، قبل وفاتهما في حادث سير بباريس في 31 آب/أغسطس 1997.

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مع اقتراب الذكرى 25 لوفاتها، تعرض في بريطانيا هذا الأسبوع أوبرا تتناول قصة الأميرة ديانا مع صديقها المصري دودي الفايد، وفق ما أفاد موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية. وتسلط الأوبرا الضوء على علاقة الحب التي جمعتهما خلال الأسابيع الأخيرة قبل وفاتهما في حادث سير.

وفي حديثها لـ"بي بي سي"، قالت الملحنة ليزا لوجان قبل العرض الأول في مهرجان أنجليسي بوماريس: "كنت أبحث عن قصة يعرفها الجميع، كنت أبحث عن امرأة قوية حقًا وأردت شيئًا يمكن أن يصل إلى جمهور أوسع"، مؤكدة أنها سعت لاحترام العائلة المالكة في بريطانيا.

وكانت الأميرة ديانا قد انفصلت عن الأمير تشارلز في ديسمبر/كانون الأول 1992 قبل طلاقهما في 1996.

بالصور: الأميرة ديانا في القلوب والأذهان بعد عشرين عاما على رحيلها

وفي سن 36 عاما، لقيت الأميرة ديانا التي تحظى بشعبية كبيرة والمعروفة بـ"أميرة القلوب" وصديقها دودي الفايد نجل رجل الأعمال المصري محمد الفايد مصرعهما في حادث سير وقع في 31 آب/أغسطس 1997 في نفق في باريس.

وقد اصطدمت سيارتهم بعمود في النفق ما أدى إلى مقتل الفايد والسائق على الفور بينما توفيت ديانا في وقت لاحق في المستشفى.

وكان في ذلك الوقت ابناها الأمير ويليام والأمير هاري يبلغان من العمر 15 و 12 سنة، وشكلت وفاتها صدمة عبر العالم وأثارت موجة حزن واسعة، ووضعت غداة رحيلها عشرات الآلاف من باقات الزهور أمام كينسينتون بالاس حيث كانت تقطن.

صبرا المنصر

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