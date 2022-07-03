وفاة أسطورة الإخراج المسرحي البريطاني بيتر بروك عن 97 عاما

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توفي البريطاني بيتر بروك، أسطورة المسرح وأحد أبرز مخرجي الخشبة في القرن العشرين، السبت عن 97 عاما. واشتُهر بروك في بريطانيا خلال شبابه حيث أخرج أعمالا تميزت بأنها جذرية وأحيانا دموية مقتبسة من كلاسيكيات بما فيها أعمال لشكسبير. لكن أساليبه خضعت لتحول تدريجي بعد انتقاله إلى فرنسا مطلع السبعينات حيث أسس "المركز الدولي للبحوث المسرحية" في "تياتر دي بوف دو نور" وتأثر بالتقاليد الشرقية.

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أعلن مقربون من البريطاني بيتر بروك، أسطورة المسرح وأحد أبرز مخرجي الخشبة في القرن العشرين، وفاته السبت عن 97 عاما.

وأحدث المسرحي الكبير الذي ولد في بريطانيا وأمضى قسما كبيرا من مسيرته الفنية في فرنسا حيث أسس مسرح "ليه بوف دو نور"، تجديدا في فن الإخراج المسرحي محررا إياه من الديكورات التقليدية.

كما حاز شهرة بفضل نسخته السينمائية عام 1963 لرواية "لورد أوف ذي فلايز" حول تلاميذ تقطعت بهم السبل في جزيرة غير مأهولة ويحاولون أن يحكموا أنفسهم، لكن النتائج كانت كارثية.

واشتُهر بروك في بريطانيا خلال شبابه بإخراج أعمال تميزت بأنها جذرية وأحيانا دموية مقتبسة من كلاسيكيات بما فيها أعمال لشكسبير، بينما عمل مع ممثلين أصبحوا لاحقا أساطير.

وتُعد "ماهابهاراتا" أشهر مسرحيات بروك، وهي ملحمة مدتها تسع ساعات من الأساطير الهندوسية (1985)، قدمها للمرة الأولى في مهرجان أفينيون واقتُبست للسينما عام 1989.

مسيرة فرنسية

لكن أساليبه خضعت لتحول تدريجي بعد انتقاله إلى فرنسا مطلع السبعينات حيث أسس "المركز الدولي للبحوث المسرحية" في "تياتر دي بوف دو نور" وتأثر بالتقاليد الشرقية.

وبعد مسيرة استمرت أكثر من 35 عاما، ترك بيتر بروك إدارة مسرح "بوف دو نور" في العام 2010 عندما كان يبلغ 85 عاما، بينما استمر في تقديم العروض هناك حتى وقت قريب.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك على تويتر "بيتر بروك أعطانا أجمل صمت في المسرح، لكن هذا الصمت الأخير محزن للغاية".

Peter Brook nous a offert les plus beaux silences du théâtre mais ce dernier silence est d’une infinie tristesse. Avec lui, la scène s’est épurée jusqu’à l’intensité la plus vive. Il nous a tant légué et restera à jamais l’âme du théâtre des Bouffes du Nord à Paris. pic.twitter.com/KQN040Gfvv — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) July 3, 2022

وأضافت أنه أورثنا الكثير مشيرة إلى أنه سيبقى "إلى الأبد روح" مسرح "بوف دو نوار" في شمال باريس حيث كانت تعرض أعماله.

من جانبه، أشاد سايمن مكبورني، المؤسس والمدير الفني لمسرح "لندن ثياتر" الذي تأثر بشدة بأساليب بروك بالمخرج الراحل على تويتر ووصفه بأنه "صاحب رؤية واستفزازي ونبي ومخادع وصديق".

فرانس24/ أ ف ب

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