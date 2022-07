بريطانيا ستستضيف مسابقة "يوروفيجن" 2023 عوضا عن أوكرانيا

وافقت أوكرانيا على نقل مهام استضافة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" 2023 إلى بريطانيا، وذلك بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب التي تشهدها البلاد بسبب الغزو الروسي لأراضيها منذ فبراير/ شباط الماضي.

وكان اتحاد البث الأوروبي، وهو الجهة المنظمة للحدث، قد اعتبر في حزيران/يونيو الماضي، أن الشروط الأمنية غير مواتية في أوكرانيا لتنظيم المسابقة، وأطلق مفاوضات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حول إمكانية تنظيم المسابقة في بريطانيا التي احتلت المركز الثاني في النسخة الأخيرة منها.

من جهته، رحب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون بالأمر وكتب على تويتر أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "بغض النظر عن المكان الذي ستقام فيه مسابقة يوروفيجن 2023، فإنه يتعين أن تحتفي بأوكرانيا وشعبها".

Last week President @ZelenskyyUa and I agreed that wherever Eurovision 2023 is held, it must celebrate the country and people of Ukraine.

As we are now hosts, the UK will honour that pledge directly – and put on a fantastic contest on behalf of our Ukrainian friends.