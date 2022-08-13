زعماء غربيون ينددون بالاعتداء "المروع" ضد سلمان رشدي رمز "الحرية ومحاربة الظلامية"

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الكاتب البريطاني سلمان رشدي في لو آفر الفرنسية في 13 أيلول/سبتمبر 2016.
الكاتب البريطاني سلمان رشدي في لو آفر الفرنسية في 13 أيلول/سبتمبر 2016. © شارلي تريبالو - أ ف ب/أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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أثارت عملية الطعن التي تعرض لها الكاتب والروائي البريطاني سلمان رشدي الجمعة في الولايات المتحدة الأمريكية ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية العالمية واصفة العملية بـ"الهجوم المروع" و"العمل الدنيء" و"الهمجي" و"الاعتداء المشين"، ضد كاتب وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برمز "الحرية ومحاربة الظلامية".

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تهاطلت التنديدات في الأوساط السياسية العالمية إثر الهجوم الذي تعرض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي خلال مؤتمر في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. فيما يلي أبرزها:

بريطانيا: هجوم "مروع"

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم الذي تعرض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي الجمعة في الولايات المتحدة واصفا إياه بـ "المروع".

وفي تغريدة على حسابه في تويتر أعرب رئيس الحكومة البريطاني عن "روعه لتعرض سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقا علينا ألا نتوقف عن الدفاع عنه" في إشارة إلى حرية التعبير. مضيفا "أفكر بعائلته. نأمل جميعا أن يكون على ما يرام".

تغريدة بوريس جونسون بخصوص عملية طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي

فرنسا: "نضاله نضالنا" و"نحن إلى جانبه"

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة تضامنه مع الكاتب سلمان رشدي مؤكدا "أننا اليوم إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".

وكتب ماكرون على تويتر "منذ 33 عاما، يُجسد سلمان رشدي الحرية ومحاربة الظلامية... نضاله هو نضالنا، وهو نضال عالمي. اليوم، نقف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".

تغريدة إيمانويل ماكرون إثر عملية طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي

 

ومن جهتها قالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن "كنا دائما إلى جانب سلمان رشدي في معركته ضد الظلامية". مضيفة "الليلة، نقف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".

ونشر العديد من الوزراء الفرنسيين عبر تويتر رسائل تضامن مع الكاتب البريطاني منهم:

وزيرة الخارجية كاترين كولونا التي قالت "الهجوم على سلمان رشدي عمل دنيء. (...) إن حرية الضمير والتعبير ضرورية ضد التعصب".

وفي السياق نفسه نددت وزيرة الثقافة ريما عبد المالك وقالت إن الهجوم "عمل همجي"، مشيدة بـ"33 عاما من الشجاعة".

كما أشاد وزير التربية الوطنية باب ندياي، بالكاتب الذي يمثل "رمزا للحرية وسِعَة الاطلاع والذي لن تتمكن أي ظلامية... من إيقافه".

الولايات المتحدة الأمريكية: "الاعتداء المشين"

في بيان الجمعة، أدان البيت الأبيض "الاعتداء المشين" الذي تعرض له الروائي البريطاني سلمان رشدي.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ديك ساليفان في البيان إن "البلاد والعالم شهدا اليوم اعتداء مشينا على الكاتب سلمان رشدي"، واصفا هذا الهجوم بـ"عمل عنف مروع".

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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