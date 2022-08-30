فرنسا تطلق برنامج" كاميرات حرة" لاستقبال المخرجين السينمائيين المحرومين من حرية التعبير في بلدانهم

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رجل يعبر جسر بير حكيم في باريس، 1 أبريل 2021

قالت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، أن فرنسا أطلقت برنامجا يحمل إسم "كاميرات حرة" يهدف لدعم المخرجين السينمائيين المحرومين من حرية التعبير في بلدانهم. وسيمنح هذا البرنامج الفرصة إلى هؤلاء المخرجين للبقاء في فرنسا لمدة ستة أشهر على الأقل إذا كانوا يعملون "على مشروع فيلم وثائقي طويل أو روائي أو رسوم متحركة مع "توجه نحو العالمية".

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أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك الاثنين، إطلاق برنامج لدعم المخرجين السينمائيين المحرومين من حرية التعبير في بلدانهم.

وقالت عبد الملك في تصريحات لإذاعة "أوروبا 1"، إن البرنامج الذي يحمل اسم "كاميرات حرة" سيتيح استضافة هؤلاء المخرجين في فرنسا "لستة أشهر على الأقل".

وأكدت الوزيرة أن السينما الفرنسية هي "الأكثر انفتاحاً على العالم"، متحدثة خصوصا عن اتفاقات للانتاج المشترك عن طريق المركز الوطني للسينما مع بلدان أخرى. مشيرة إلى أن "اتفاقا سيُبرم بين المدينة الدولية للفنون والمركز الوطني للسينما في نهاية الشهر لإطلاق هذا المشروع، ولكي تبقى فرنسا هذه الأرض المضيفة للفنانين الذين يحتاجون إلى التعبير والإبداع بحرية".

من جهته، أوضح مكتب الوزيرة إلى أن البرنامج موجه إلى "السينمائيين الذين يعملون على مشروع فيلم طويل (وثائقي أو روائي أو رسوم متحركة) مع توجه نحو العالمية".

ويتيح البرنامج استضافة هؤلاء السينمائيين "لستة أشهر داخل مقر في فرنسا، مع تغطية كاملة لمصاريف التنقل والإقامة والنفقات التربوية خلال الإقامة"، وفق المصدر نفسه.

وستُخصص للبرنامج "ميزانية قدرها مئتا ألف يورو خلال سنته الأولى، ما سيتيح استضافة نحو عشرة" سينمائيين.

فرانس 24 / أ ف ب

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