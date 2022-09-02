الموت يغيب الممثل نور الدين بكر واحد من أعلام الفن الكوميدي بالمغرب

عن عمر 70 عاما، توفي الممثل المغربي المعروف نور الدين بكر، حسب ما أعلنت النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية. ونعى الراحل عدد من زملائه وأصدقائه بينهم الممثل والمخرج والمنتج رشيد الوالي، الذي اعتبر أن "بموته يغيب واحد من أعلام الفن الكوميدي بالمغرب".

إعلان اقرأ المزيد

توفي الممثل المغربي نور الدين بكر الجمعة عن 70 عاما بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنت النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية.

ونعاه عدد كبير من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممن تربوا على أعماله وشاركوه إياها، ومنهم المخرج المسرحي أمين ناسور والممثلة فاطمة بوجو والمخرج السينمائي محمد نظيف.

وكتب الممثل والمخرج والمنتج رشيد الوالي على صفحته على فيس بوك: "عملت مع نور الدين بكر قليلا، لكني تعلمت منه الكثير.. خفة دمه كان لها الدور الكبير في محبة الناس له وفي نجاح معظم الأعمال التي شارك فيها.. بموته يغيب واحد من أعلام الفن الكوميدي بالمغرب".

ولد بكر في الدار البيضاء عام 1952 وبدأ مشواره الفني مع مسرح الهواة، ثم برز نجمه في حقبة التسعينات حينما قدم العديد من العروض رفقة فرقة مسرح الحي منها (شرح ملح) و(حب وتين).

شارك الراحل في أعمال تلفزيونية منها (سرب الحمام) و(المصابون) و(السراب) و(مقطوع من شجرة) و(ساكن ومسكون). وكانت آخر أعماله (زنقة السعادة).

كما قدم أفلاما تلفزيونية مثل (هكذا أريد) و(السطاجير) و(حبائل العنكبوت) إضافة إلى أفلام سينمائية قليلة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك