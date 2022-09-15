فرقة "مياس" اللبنانية تبهر لجنة التحكيم وتحصد لقب مسابقة "أميركا غوت تالنت"

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فازت فرقة مياس اللبنانية للرقص بالمركز الأول في برنامج المواهب "أميركا غوت تالينت". وأدخل هذا الفوز الفرحة على قلوب اللبنانيين الذين يعيشون وسط أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

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توجت فرقة ميّاس اللبنانية للرقص بالمركز الأول في برنامج المواهب "أميركا غوت تالينت"، ورسمت البسمة على وجوه اللبنانيين الذين يعيشون وسط أزمة سياسية ممتدة وأعباء معيشية متزايدة.

أوصلت فرقة مياس، لبنان، إلى العالمية بعد فوزها بالمرتبة الأولى في برنامج المواهب "أميركا غوت تالنت"، وتقديمها أداء مميزا وعروضا مبهرة طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في الولايات المتحدة والعالم، ما أضفى فرحة على اللبنانيين الذين يعيشون أصعب الظروف جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسبب لهم بالكثير من المآسي وحولت سعادتهم إلى جحيم.

وتحول خبر فوز الفرقة ميّاس للرقص، الخميس، إلى حديث اللبنانيين الذين ابتهجوا لانتصار تمنّوه، سواء في الوطن أو بين الأعداد الكبيرة من المقيمين في مختلف دول الانتشار.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت خبر انتصار الفرقة المؤلفة حصراً من إناث، فأثلج صدوراً ضاقت ذرعاً بالأزمات على أنواعها، ورقصت قلوبهم مع الأداء "الآسر" و"الساحر" الذي قدمته الفرقة في عروضها، بحسب ما وصفه أعضاء لجنة التحكيم.

وحصلت الفرقة التي يشرف عليها مصمم الرقص نديم شرفان على جائزة قدرها مليون دولار، وعلى فرصة لتقدّم في لاس فيغاس عرضها المبهر الذي تؤدي فيه رقصا أساسه شرقي لكن مع ابتكارات كثيرة وتأثيرات آسيوية وأوروبية. وحملت الراقصات في عرضهن الأخير مراوح الريش وبلورات بيضاء مضيئة.

وهنأ عدد من المسؤولين اللبنانيين والسفراء العرب الفرقة بفوزها الذي اعتبره مدعاة فخر للبنانيين واعتزازهم.

ومنح رئيس الجمهورية ميشال عون فرقة مياس وسام الاستحقاق اللبناني الذهّبي "تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية"، وفق ما جاء على حساب الرئاسة على "تويتر".

وكان الجيش اللبناني بين المبتهجين بالفوز، إذ أورد على حسابه عبر تويتر منشوراً ذكر فيه : "تهنئ قيادة الجيش فرقة مياس بمدربيها وأعضائها على فوزها في مسابقة حاملةً إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة".

وسبق لمياس أن شاركت في مسابقة أراب جوت تالنت عام 2019 وساعدتها المغنية اللبنانية نجوى كرم بالزر الذهبي ما عُدَّ أول انطلاقة للشهرة.

وكتبت كرم على حسابها بتويتر عن فوز مياس اليوم "شي بيكبّر القلب.. ‏هيدا انتصار ومجد للبنان".

وشكّل فوز مياس في نهائي هذا الموسم من البرنامج لحظة استراحة نادرة من هموم اللبنانيين الناجمة عن انهيار اقتصادي حاد بدأ منذ نحو 3 سنوات، وفرصة قلّ مثيلها لتَوَحُّد اللبنانيين في خضمّ الخلافات السياسية وحال الاصطفافات.

فرانس24/أ ف ب / رويترز

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