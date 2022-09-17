الساحة الفنية الجزائرية تفقد "عمودا من أعمدتها" الممثلة فريدة صابونجي

فقدت الساحة الجزائرية "عمودا من أعمدة الفن الجميل" الممثلة فريدة صابونجي، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة والفنون التي نشرت السبت على صفحتها على فيس بوك أنها "توفيت بعد معاناتها من أزمة صحية حادة". ونعت الوزيرة صورية مولوجي ممثلة مسلسل "المصير" الشهيرة.

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أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية السبت أن الفنانة فريدة صابونجي، أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي، توفيت عن 92 عاما.

وكتبت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي: أن "الممثلة القديرة فريدة صابونجي، توفيت بعد معاناتها من أزمة صحية حادة، لتفقد بذلك الجزائر عمودا من أعمدة الفن الجزائري الجميل"، كما جاء في صفحة الوزارة على فيس بوك.

وبدأت صابونجي المولودة في 1930، مسيرتها التمثيلية على المسرح في سن الثالثة عشرة سنة، ثم واصلت التمثيل في المسرحيات التي تبثها الإذاعة الجزائرية في سبعينات القرن الماضي، وانتقلت منها إلى التلفزيون حيث أحبها الجمهور من خلال لهجتها العاصمية (سكان العاصمة الجزائر) المميزة، خصوصا عبر مسلسل "المصير" سنة 1989.

ومثلت الراحلة منذ الخمسينات في أعمال مسرحية إلى جانب ممثلين كبار على غرار مصطفى كاتب ومحمد التوري. وكان آخر ظهور لها على التلفزيون في مسلسل "دار البهجة" سنة 2013.

فرانس24/ أ ف ب

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