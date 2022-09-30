الأردن يرشح فيلم "فرحة" الروائي لنيل الأوسكار في الدورة 95 للجائزة

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ترشيح فيلم "فرحة" الروائي لتمثيلها في المنافسة للدورة الخامسة والتسعين لجائزة الأوسكار الأكثر شهرة في العالم بمجال السينما.

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رشح الأردن الفيلم الروائي الطويل "فرحة" للمخرجة دارين سلام للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بالدورة الخامسة والتسعين للجائزة الأشهر عالميا بمجال السينما.

وقالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في بيان الخميس "وقع اختيار لجنة مستقلة مؤلفة من 6 أعضاء -جميعهم خبراء ومهنيون أردنيون معنيون بالقطاع المرئي والمسموع- على فيلم (فرحة) الذي صور بالكامل في الأردن في 2019".

الفيلم من بطولة كرم طاهر وأشرف برهوم وعلي سليمان وسميرة الأسير، ويقول صناعه إنه مستوحى من أحداث حقيقية لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاما وتحلم بالانتقال من قريتها الفلسطينية إلى المدينة لمواصلة تعليمها، لكن تعرض القرية للاجتياح يدفع الأب إلى إخفائها في غرفة صغيرة بمفردها، وعلى مدى أيام يتغير مسار حياتها.

وجاء في تقرير لجنة الاختيار "برقة وأناقة متميزتين، ينجح (فرحة) في تقديم منظور سينمائي فريد من نوعه حول موضوع يشكل عبئا عاطفيا لطالما أثار فضول صناع الأفلام العرب، مما يجعله فيلما ذا قيمة عالية شكلا ومضمونا".

وكان الفيلم قد عُرض لأول مرة عالميا في مهرجان تورونتو قبل أن يجوب مهرجانات سينمائية في السويد وإيطاليا، والولايات المتحدة، والسعودية، ومصر.

ومن المنتظر إعلان القائمة الأولية للأفلام المقبولة بفئة أوسكار أفضل فيلم دولي في 21 كانون الأول/ديسمبر قبل إعلان القائمة القصيرة في 24 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكان الفيلم قد جال أكثر من 40 مهرجانا سينمائيا حول العالم، حيث كان العرض العالمي الأول له في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي المرموق، وفاز بجائزة أفضل فيلم يورو-متوسطي يتناول قضايا المرأة، جائزة الاتحاد الأوروبي، وجائزة أفضل مخرجة وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أسوان لسينما المرأة 2022.

فرانس24/رويترز

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