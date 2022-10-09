جوائز "بايو" لمراسلي الحرب تُمنح بأبرزها إلى تقارير حول الحرب في أوكرانيا

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مستيسلاف تشيرنوف الفائز بإحدى الجوائز عن ريبورتاج حول ماريوبول الأوكرانية. 8 أكتوبر/ تشرين الأول

باستثناء تقرير "طريق الجحيم" في بوركينا فاسو الفائز بجائزة الصحافة المكتوبة، عادت أبرز جوائز "بايو" لمراسلي الحرب لتقارير عن الحرب في أوكرانيا، لتتوج بذلك التغطيات حول الغزو الروسي لبلده الجار، بجميع الجوائز الأولى لهذه المسابقة في نسختها التاسعة والعشرين.

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حصدت تقارير عن الحرب في أوكرانيا السبت أبرز جوائز "بايو" لمراسلي الحرب، كانت لوكالة أسوشييتد برس، قناة "فرانس 5" على التلفزيون، ومحطتا "فرانس إنفو" و"أر تي إس" على الراديو، ومنشورات "سيدوايا" في الصحافة المكتوبة.

باستثناء بوركينا فاسو في فئة الصحافة المكتوبة، فازت تغطية الغزو الروسي لأوكرانيا بجميع الجوائز الأولى من هذه النسخة التاسعة والعشرين التي احتلت فيها أفغانستان أيضا مكانة مركزية.

التصوير الفوتوغرافي

في فئة التصوير الفوتوغرافي، كوفئ إيفغيني مالوليكتا من وكالة أسوشييتد برس عن تقرير متعدد الوسائط قدمه مع مستيسلاف تشيرنوف (جائزة صورة الفيديو) حول سقوط ماريوبول، فيما مُنحت جائزة الجمهور أيضا إلى مراسل أسوشييتد برس فاديم غيردا.

الصحافة المكتوبة

أما في الصحافة المكتوبة، فقد أُعطيت الجائزة الأولى من لجنة التحكيم الدولية لمريم ويدراوغو عن تقريرها في بوركينا فاسو بعنوان "محور دابلو-كايا: طريق النساء إلى الجحيم"، الذي نشرته دار "سيدوايا"، ومُنحت جائزة Ouest France Jean Marin إلى نيكولا ديليسال عن تقرير نشرته مجلة "باري ماتش" بعنوان "أوكرانيا، قافلة الفرصة الأخيرة".

التلفزيون

وفي التلفزيون، فاز تيو مانيفال وبيار ديهورن بأول جائزة لمنظمة العفو الدولية عن تقرير "فيكتور وقبلة الحرب" في أوكرانيا لصالح قناة "فرانس 5"، فيما مُنحت جائزة الشاشة الكبيرة إلى فيليب كوكس من صحيفة "ذي غارديان" عن عمله "سبايدرمان السودان".

الإذاعة

وعلى الجانب الإذاعي، منحت لجنة التحكيم الدولية جائزة إلى مورين ميرسييه (France Info - RTS) التي جمعت شهادة أم وابنتها في "أسبوعين من الاغتصاب والإرهاب في بوتشا"، في أوكرانيا أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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