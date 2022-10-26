أكاديمية "غونكور" تعلن من بيروت أسماء 4 كتاب تأهلت رواياتهم إلى المرحلة النهائية للجائزة

صورة من حفل إعلان أكاديمية "غونكور" أسماء الكتاب المتأهلين إلى المرحلة النهائية للجائزة، بيروت، لبنان، 25 تشرين الأول/ أكتوبر2022

أعلنت أكاديمية "غونكور" تأهل 4 روايات للكاتب جوليانو دي إمبولي وبريجيت جيرو وكلويه كورمان وماكنزي أورسيل إلى المرحلة النهائية من السباق للفوز بالجائزة الأدبية، بحسب ما أعلنت لجنة التحكيم الثلاثاء من بيروت ومن المقرر أن تسلم الجائزة المرموقة إلى الفائز بها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مطعم "دروان" في باريس، كما درجت العادة.

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تأهلت روايات الكتاب جوليانو دي إمبولي وبريجيت جيرو وكلويه كورمان وماكنزي أورسيل إلى المرحلة النهائية من السباق للفوز بجائزة غونكور الأدبية، بحسب ما أعلنت لجنة التحكيم الثلاثاء من بيروت.

ومن المقرر أن تسلم الجائزة المرموقة إلى الفائز بها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مطعم "دروان" في باريس، كما درجت العادة.

ويتناول الإيطالي السويسري جوليانو دي إمبولي في روايته "ساحر الكرملين" (Le Mage du Kremlin) الصادرة عن دار "غاليمار" في نيسان/أبريل الفائت قصة مستشار متخيل لفلاديمير بوتين، ومن خلاله يستكشف تاريخ روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وتستحضر بريجيت جيرو في روايتها "العيش سريعاً" (Vivre vite) الصادر عن دار "فلاماريون"، الأيام الأخيرة لزوجها الذي قُتل في حادث دراجة نارية عام 1999، وعواقب هذه المأساة.

أما كلوي كورمان فتجري في "الأخوات تقريباً" (Les presque soeurs) عن دار "سوي"، تحقيقاً مع قريبات والدها اللوتي كن في طفولتهنّ ضحايا محرقة اليهود.

وعلى امتداد 600 صفحة في كتاب "مجموع إنساني" (Une somme humaine) لماكينزي أورسيل (من هايتي) الصادر عن دار "ريفاج"، تتحدث من عالم بعد الموت امرأة يسكنها الشعر والعنف.

واستبعدت لجنة التحكيم من النهائيات كتابين كان يُعتقد أنهما من الأوفر حظاً للمنافسة على الجائزة، هما "الحياة السرية" (La Vie clandestine) لمونيكا سابولو و"القلب لا يستسلم" (Le coeur ne cede pas) لغريغوار بوييه.

وأعلنت أكاديمية غونكور لائحة المتأهلين إلى النهائيات من بيروت ضمن إطار الدورة الأولى من "مهرجان كتب بيروت" الأدبي الذي يشارك فيه نحو مئة كاتب ناطق بالفرنسية من مختلف أنحاء العالم حضروا إلى العاصمة اللبنانية التي تشكّل مدينة فرنكوفونية بارزة.

وامتنع عدد من أعضاء الأكاديمية عن الحضور إلى بيروت بعد تصريحات لوزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى المحسوب على حركة "أمل" الشيعية المتحالفة مع "حزب الله"، اتهم فيها "بعض الأدباء" المشاركين في المهرجان، من دون تحديد أسمائهم، بأنهم "من معتنقي المشاريع الصهيونية (...) وداعميها".

فرانس24/أ ف ب

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