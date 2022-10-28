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بعد فان غوغ... ناشطون بيئيون يهاجمون لوحة للرسام الهولندي فيرمير

01:46 ناشطون بيئيون يهاجمون لوحة للرسام الهولندي فيرمير المعروضة في متحف بلاهاي. ©

أوقفت الشرطة الهولندية ناشطين بيئيين بلجيكيين بعد استهدافهم للوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" التي رسمها الفنان الهولندي يوهانس فيرمير والمعروضة بمتحف موريتشيس في لاهاي. وطالب النشاطان البيئيان بحماية الكوكب وأطفالهم مذكرين بأن الكثير من الناس في العالم لا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الدفئ. وأثارت الحادثة تنديد القائمين على المتحف والزوار. وتكثّفت عمليات التخريب المشابهة في الأسابيع الأخيرة إذ تعرضت لوحة "عباد الشمس" لفينسنت فان غوغ لحادث مماثل.