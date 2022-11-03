المطربة العالمية سيلين ديون تؤدي شخصيتها الحقيقية في فيلم رومانسي جديد

كتبت المغنية العالمية الكندية سيلين ديون على شبكات التواصل الاجتماعي الأربعاء "أراكم في السينما!"، في مفاجأة لمعجبيها وعشاقها معلنة أنها ستجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم سينمائي كوميدي رومانسي عام 2023. وستشارك سيلين ديون في الفيلم إلى جانب النجمة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثل الإسكتلندي سام هيوين.

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أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون الأربعاء أنها ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي "لاف أغين" (Love again) الذي يبدأ عرضه في دور السينما سنة 2023 وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية.

وكتبت المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية على شبكات التواصل الاجتماعي "أراكم في السينما!"، موضحة أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفلام بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثل الإسكتلندي سام هيوين المعروف بدوره في المسلسل الدرامي "آوتلاندر" (Outlander).

وأشارت سيلين ديون أيضاً إلى أنها ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة "سوني" وسيُعرض على الشاشة الكبيرة في 12 ايار/مايو.

ويتناول الفيلم الذي أخرجه جيم ستراوس (مخرج فيلم "ذي إنكريديبل جيسيكا جيمس") قصة شابة تُواصل بعد وفاة خطيبها إرسال رسائل نصية هاتفية إليه. وأدى ذلك إلى نشوء علاقة بينها وبين الشخص الذي انتقل إليه رقم الهاتف، وهو صحافي، بفضل سيلين ديون.

وكانت ديون قد أعلنت في نيسان/أبريل الفائت أنها أرجأت إلى 2023 كل الحفلات المقرر أن تحييها هذه السنة في أوروبا ضمن جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور" بسبب مشكلة صحية تعانيها.

واضطرت النجمة الكندية إلى إلغاء أو تأجيل عدد من حفلاتها لأسباب طبية ونتيجة جائحة كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

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