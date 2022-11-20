المخرج الإيراني دهكردي يهدي فوزه بجائزة مهرجان مراكش السينمائي إلى "نساء إيران"

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سياح أجانب في مدينة مراكش، جنوب المغرب، في 15 مايو/أيار 2022.

قدم مساء السبت المخرج الإيراني الشاب عماد الإبراهيم دهكردي الفائز بجائزة "النجمة الذهبية" بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش "لنساء إيران" في تحية "إلى كل من فقدوا أرواحهم وهم يقاتلون من أجل استعادة الحرية ليعيشوا كما يريدون". ويشير هذا الإهداء إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ أكثر من شهرين بعد وفاة الشابة مهسا أميني جراء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة.

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أهدى المخرج الإيراني الشاب عماد الإبراهيم دهكردي مساء السبت فوزه بجائزة "النجمة الذهبية"، الأبرز في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عن فيلمه "حكاية من شمرون" (2022) إلى "نساء إيران".

ويستكشف الفيلم، وهو أول روائي طويل لعماد علي إبراهيم دهكردي، حياة شاب إيراني يعيش في شمرون في شمال طهران، يتحول إلى الجانب المظلم خلال محاولته جني الأموال بسهولة.

وقال المخرج "أريد أن أقدّم تحية إلى كل من فقدوا أرواحهم وهم يقاتلون من أجل استعادة الحرية ليعيشوا كما يريدون" في إشارة إلى الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت قبل أكثر من شهرين بعد وفاة مهسا أميني. وأضاف المخرج البالغ 43 عاما "أهدي جائزتي لجميع نساء إيران وللجيل الشاب الذي يخاطر بحياته من أجل الحرية".

وتواجه إيران احتجاجات اندلعت في البلاد قبل شهرين إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر، والتي توفيت بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل 378 شخصا على الأقل في حملة قمع المظاهرات، وفق حصيلة جديدة نشرتها السبت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الإيطالي باولو سورينتينو والتي تضم خصوصا الممثل الفرنسي طاهر رحيم والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والممثلة الألمانية-الأمريكية ديان كروغر، جائزة أفضل إخراج للفيلم الدرامي "برق" (2022) للسويسرية كارمن جاكيي.

أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لمخرجتين هما المغربية مريم التوزاني عن فيلم "أزرق القفطان" الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار والبرتغالية كريستيل ألفيس ميرا عن فيلم "الروح الحية".

وفازت الممثلة الكورية تشوي سونغ-يون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رايسبوي ينام" للمخرج الكندي أنتوني شيم، فيما حصد جائزة أفضل ممثل الإندونيسي أرسوندي بينينغ سوارا عن دوره في فيلم "سيرة ذاتية" لمواطنه المخرج مقبول مبارك.

أعمال درامية

وقال باولو سورينتينو في تصريح "أثناء عملية الاختيار، لم تكن هناك سوى أعمال درامية، ربما لأن المخرجين الجدد مهتمّون بالمواضيع الدرامية".

من جهة ثانية، كرّمت الممثلة والمنتجة الجريئة تيلدا سوينتون خلال الليلة الختامية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. وقالت سوينتون "حظيت بفرصة حياتي بأن أجد الباب السري لمكان أصنع فيه أفلاما مع بعض من أعظم صانعي الأفلام المعاصرين". وأضافت "عندما تكرمونني، فأنتم تكرّمون رفاقي" مستشهدة بالمخرجين الإسباني بيدرو ألمودوفار والأمريكي ويس أندرسون من بين آخرين.

وعقد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة من 11 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد-19. وحضرت المهرجان أسماء بارزة في السينما على غرار الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير والمخرج الأمريكي جيم جارموش والمخرج الفرنسي ليوس كاراكس. وتنافس على جائزة "النجمة الذهبية" 14 فيلما، ستة منها من توقيع مخرجات، من 33 بلدا.

فرانس24/ أ ف ب

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