جوائز الموسيقى الأمريكية: تيلور سويفت تفوز بلقب "فنان العام" رغم المنافسة الشرسة

© أ ف ب

اقتنصت نجمة موسيقى البوب تيلور سويفت أعلى جائزة في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية، وفازت بلقب فنان العام، رغم منافسة أسماء شهيرة كبيونسيه وهاري ستايلز وذا ويكند ودريك وأديل وغيرهم. وشكرت المغنية الأمريكية الجمهور الذي صوت لها معربة عن امتنانها له، لأنه "لا يزال يهتم بها" على حد تعبيرها. وتعيد تيلور سويفت تسجيل ألبومات سابقة لها بسبب نزاعها مع شركة التسجيلات التي كانت تتعامل معها في السابق.

إعلان اقرأ المزيد

فازت نجمة موسيقى البوب تيلور سويفت بأرفع جائزة موسيقية من جوائز الموسيقى الأمريكية إذ اقتنصت لقب فنان العام في أكبر حدث يصوت فيه المعجبون في العالم.

وشكرت المغنية من صوتوا لها لدعمهم الكبير بعد أن أصدرت أربعة ألبومات وأعادت إصدار اثنين من ألبوماتها السابقة في السنوات الثلاث المنقضية.

وقالت سويفت على المسرح خلال حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلس: "لا يمكنني أن أعبر إلى أي مدى الأمر لا يصدق بالنسبة لي أنني ما زلت أفعل ذلك وأنكم ما زلتم تهتمون به".

وفي وقت سابق، حصل ألبومها (ريد) أو "أحمر"، الذي صدر في الأساس عام 2012، بعد أن أعادت تسجيله وإصداره على جائزة أفضل ألبوم لموسيقى البوب. وتقوم سويفت (32 عاما) بإصدار نسخ جديدة من ألبومات سابقة بعد نزاع مع شركة التسجيلات التي كانت تتعامل معها وقتها.

وقالت سويفت: "لا يمكنني أن أعبر لكم عما تعنيه لي الألبومات التي أعيد تسجيلها، لكن لم أتوقع على الإطلاق أو أفترض أنها ستعني أي شيء لكم".

وفي فئة جائزة فنان العام، تمكنت سويفت من اقتناص اللقب رغم منافسة من أسماء لامعة منها بيونسيه وهاري ستايلز وذا ويكند ودريك وأديل وباد باني.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك