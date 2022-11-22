رحيل روميو لحود صانع النجوم ورائد المسرح الغنائي اللبناني عن عمر 92 عاما

© أ ف ب/ أرشيف

فقدت الساحة الفنية والثقافية اللبنانية الثلاثاء المؤلف الموسيقي والمسرحي روميو لحود الذي كان أحد رواد المسرح الغنائي اللبناني وفنانا "تميز ببُعد ثلاثي مسرحي موسيقي بصري". وتوالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إشادات سياسيين وفنانين وإعلاميين لبناننين بالراحل الذي طبع الساحة الفنية اللبنانية والعربية بغزارة عطائه في المسرح والغناء. وتقلد لحود أوسمة من بينها وسام الأرز الوطني برتبة ضابط عام 1995 كما كرمته لجنة مهرجانات بعلبك عام 2017.

إعلان اقرأ المزيد

غيب الموت المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود عن عمر 92 عاما، حسب ما أعلن أحد أفراد عائلته صباح الثلاثاء عبر الشبكات الاجتماعية.

وتوالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إشادات سياسيين وفنانين وإعلاميين بالراحل الذي طبع الساحة الفنية اللبنانية والعربية منذ عقود مسرحيا وموسيقيا، كمخرج ومصمّم أعمال استعراضية وكاتب أغنيات وملحّن.

ووصفه بعض الذين علّقوا على رحيله في ذكرى استقلال لبنان بأنه "عملاق الفن اللبناني" و"عبقري الأغنية اللبنانية" و"أحد أعمدة بعلبك" التي ارتبط اسمه منذ العام 1964 بـ"الليالي اللبنانية" في مهرجاناتها الدولية.

وكتبت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك نايلة دو فريج عبر إنستاغرام "كان روميو لحود (مع الأخوين رحباني) من بين الذين أسسوا المسرح الغنائي اللبناني معطين دفعا جديدة لفولكلورنا على مسرح مهرجانات بعلبك. إنه إرث غير مادي على قدر ضخم من الغِنى. لا يفنى".

وشاركت النجمة الراحلة صباح في أعمال للحود، منها في بعلبك وفي مسرح "أولمبيا" في باريس، فيما أطلق لحود النجمة الراحلة سلوى القطريب في مطلع سبعينيات القرن العشرين.

وغرّدت المغنية إليسا "أتشرف بأني عرفتك وغنيت من أعمالك وعاصرت إبداعك"، في حين كتبت كارول سماحة "تركتنا ورحت عا درب بعيدة... أعمالك رح تبقى شمس جديدة" مستوحية كلمات إحدى أشهر الأغنيات التي ألّفها لسلوى القطريب.

ونال لحود عددا من الجوائز وقلّد أوسمة بينها وسام الأرز الوطني برتبة ضابط عام 1995. وكرّمته لجنة مهرجانات بعلبك عام 2017 من خلال حفلة استعادية لاعماله بأصوات فنانين شباب.

ونشر نجل شقيقته الممثل عصام مرعب صورة للراحل على حسابه عبر إنستاغرام أرفقها بتعليق بالإنكليزية جاء فيه: "ارقد بسلام يا أبي الثاني وخالي وموجّهي... ارقد بسلام أيها الأسطورة. ارقد بسلام روميو لحود. أحبك".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك