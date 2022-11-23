فيلم "عَلم" يحصد جائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

حصد فيلم (عَلم) جائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعين. الفيلم إنتاج فلسطيني فرنسي تونسي سعودي قطري مشترك. وقالت لجنة التحكيم إنه يمكن اعتباره "بمثابة دليل للتواصل الجيد مع العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة".

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فاز فيلم (عَلم) للمخرج فراس خوري بجائزة "الهرم الفضي" لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعين التي أسدل الستار عليها الثلاثاء.

الفيلم إنتاج فلسطيني فرنسي تونسي سعودي قطري مشترك وتدور أحداثه خلال 104 دقائق حول 5 مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عندما يكافحون إجبارهم على نسيان التاريخ.

وقالت لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان عن الفيلم "هو عمل يحمل معنى الإنسانية المتعارف عليها في العالم أجمع، حساس ولكن عميق، بسيط ولكن قوي في أحداثه، يمكن أن نعتبره بمثابة دليل للتواصل الجيد مع العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة".

ومنحت اللجنة جائزتها الخاصة "الهرم الذهبي" للمخرجة إيمانويل نيكو من فرنسا عن فيلم (الحب بحسب دالفا) فيما ذهبت جائزة الهرم البرونزي التي تمنح لأول أو ثاني عمل إلى المخرج البولندي داميان كوكور عن فيلم (خبز وملح).

وفازت الفرنسية زيلدا سامسون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فيلم (الحب بحسب دالفا) بينما منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثل مناصفة للسوداني ماهر خير عن دوره في فيلم (السد) ومحمود بكري عن دوره في فيلم (عَلم).

وحصل الفيلم الياباني (رجل ما) على جائزة أفضل سيناريو كما فاز مدير التصوير المصري مصطفى الكاشف بجائزة أفضل إسهام فني عن فيلم (19 ب).

وكان المهرجان الذي انطلق في 13 تشرين الثاني/نوفمبر قد عرض أكثر من 100 فيلم من نحو 50 دولة وكرم المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز والممثلة لبلبة والمخرج بيلا تار من المجر بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، فاز بالجائزة فيلم (أرض الوهم) للمخرج اللبناني كارلوس شاهين ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (بِركة العروس) للمخرج اللبناني باسم بريش.

وحصل الفيلم الوثائقي (بعيدا عن النيل) للمخرج شريف القطشة على جائزة أفضل فيلم غير روائي بالمسابقة. كما فازت اللبنانية كارول عبود بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن دورها في فيلم (بِركة العروس).

ونوهت لجنة التحكيم بأداء الممثلة الجزائرية لينا خضري في فيلم (حورية) كما نوهت بالفيلم الوثائقي التونسي (نرجعلك) للمخرج ياسين الرديسي.

وفي مسابقة "أسبوع النقاد" التي ضمت 7 أفلام، فاز بالجائزة فيلم (بامفير) للمخرج الأوكراني ديمترو سوخوليتكي سوبتشوك، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم (جويلاند) من باكستان، كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم (ضحية) للمخرج السلوفاكي ميشال بلاشكو.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، ذهبت الجائزة لفيلم الرسوم المتحركة الأمريكي (روزماري ب.أ - بعد أبي) وحصد الفيلم المصري (صاحبتي) للمخرجة كوثر يونس جائزة لجنة التحكيم التي نوهت أيضا بفيلم (أمنية واحدة لعينة) من جمهورية التشيك.

وأعلن مدير مهرجان القاهرة السينمائي أمير رمسيس فوز فيلم (عَلم) بجائزة الجمهور والتي تحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

وحصد الفيلم المصري (19 ب) للمخرج أحمد عبد الله السيد جائزة أفضل فيلم عربي بالمهرجان كما نال الفيلم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي".

فرانس24/رويترز

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