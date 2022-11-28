رحيل أحد أعلام القصيدة العربية المعاصرة الأديب اليمني عبد العزيز المقالح

رحل الشاعر والأديب اليمني البارز عبد العزيز المقالح عن عمر ناهز الـ 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفادت قناة اليمن الفضائية الإثنين. ويعد المقالح واحدا من أهم الأسماء الشعرية التي مثلت إضافة ورصيدا لقصيدة التفعيلة والنقد العربي الحديث، علاوة على التعليم الأكاديمي الذي كان من أبرز أعلامه. وقد تقلد الفقيد العديد من المناصب منها رئيس جامعة صنعاء ورئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني ورئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني.

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أعلنت قناة اليمن الفضائية الإثنين أن الشاعر والأديب اليمني عبد العزيز المقالح وافته المنية عن عمر ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وفي بيان، نعاه اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين قائلا إن "اليمن والأمة العربية والعالم خسروا بوفاة شاعر اليمن الكبير المقالح واحدا من أهم الأسماء الشعرية التي مثلت إضافة ورصيدا لقصيدة التفعيلة والنقد العربي الحديث، علاوة على التعليم الأكاديمي الذي كان المقالح من أبرز أعلامه".

وتابع البيان "ما تمتعت به قصيدته الحديثة ومقاله الرصين من سمات عززت من مكانته وكرست حضوره الإبداعي والإنساني اسما كبيرا وعلما عظيما من أعلام القصيدة العربية".

عبد العزيز المقالح من مواليد عام 1937 بقرية المقالح بمحافظة إب بجنوب اليمن. وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة عين شمس في مصر.

وقد تميزت كتاباته في البداية بطابع كلاسيكي لكنه سرعان ما انفتح على الحداثة وأصدر ما يقارب الـ 15 ديوانا شعريا إضافة إلى مؤلفاته النقدية والدراسات والمقالات الصحفية داخل اليمن وخارجه. كما تقلد العديد من المناصب منها رئيس جامعة صنعاء ورئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني ورئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني.

وحاز عبد العزيز المقالح عديد الجوائز والأوسمة، بينها وسام فارس في الآداب والفنون من فرنسا عام 2003 وجائزة الشعر من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في الإمارات وجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري من اتحاد كتاب مصر في العام 2019.

فرانس24/ رويترز

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