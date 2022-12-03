بعد غياب عامين... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي للسينما بمشاركة 60 فيلما

انطلقت في الجزائر العاصمة الجمعة الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للسينما بمشاركة 60 فيلما، وقالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في الافتتاح إن المهرجان في هذه الدورة "سيُمكن أهل الفن السابع والجمهور الجزائري من الاطلاع على تجارب إبداعية من مختلف المدارس والمشارب الفنية، لا سيما تلك الأعمال التي تلتزم بالقضايا الإنسانية العادلة والمناصرة للشعوب ضد كل أشكال التعسف والظلم".

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بمشاركة 60 فيلما انطلقت الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر الجمعة، في قاعة ابن زيدون بالجزائر العاصمة، وذلك بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتضمن حفل الافتتاح تقديم لجان تحكيم المسابقات الثلاث للفيلم الروائي الطويل والوثائقي الطويل والفيلم القصير أعقبتها كلمة مرتجلة من مديرة المهرجان زهيرة ياحي.

وكان من المقرر في الافتتاح عرض فيلم (الغريب) من تأليف وإخراج أمير فخر الدين الذي يدور في إحدى قرى هضبة الجولان لكن بسبب مشكلة تقنية تأجل عرضه إلى 7 من كانون الأول/ديسمبر.

وفي كلمة افتتاحية قالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، إن المهرجان في هذه الدورة "سيُمكن أهل الفن السابع والجمهور الجزائري من الاطلاع على تجارب إبداعية من مختلف المدارس والمشارب الفنية،

لا سيما تلك الأعمال التي تلتزم بالقضايا الإنسانية العادلة والمناصرة للشعوب ضد كل أشكال التعسف والظلم".

وأضافت "نأمل أن تكون هذه الطبعة من المهرجان غنية بالعطاء وبالتجارب السينمائية الحديثة، وأرفع كل الشكر والتقدير للمبدعين والفنانين الذين يساهمون في إثراء المشهد الثقافي والفني في الجزائر، مع تجديد التزام قطاعنا الوزاري بالمرافقة في النهضة السينمائية في بلادنا وكل المشاريع الثقافية التي ترتفع بالإنسان إلى أفق من الرقي والإبداع".

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى العاشر من ديسمبر كانون الأول ثلاث ورش تدريبية عن (السينما والبيئة) و(التمثيل) و(الحدود بين الفيلم الوثائقي والروائي).

كما يحتفل المهرجان بمرور 60 عاما على استقلال الجزائر بعرض مجموعة من الأعمال تدور حول الثورة والمقاومة.

وتقام عروض المسابقة الرسمية في قاعات ديوان رياض الفتح فيما ستُقدم الفعاليات الأخرى للمهرجان في قصر الثقافة (مفدي زكريا) وقاعة سينماتك الجزائر.

فرانس24/ رويترز

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