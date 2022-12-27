"أفاتار" يواصل تصدر شباك التذاكر الأمريكي بإيرادات قاربت 90 مليون دولار

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المخرج جيمس كاميرون مع النجوم كيت وينسلت وسيغورني ويفر وزوي سالدانا خلال العرض الأول لفيلم "أفتار" بلندن، المملكة المتحدة.

بقي فيلم "Avatar: The Way of Water" متصدرا شباك التذاكر في القاعات الأمريكية الشمالية بإيرادات فاقت توقعات المحللين، إذ قاربت 90 مليون دولار، رغم العاصفة الشتوية القاسية التي ألزمت ملايين الأمريكيين منازلهم في عطلة عيد الميلاد، وفق شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة. فيما حصدت ثلاثة أفلام جديدة عائدات أكثر تواضعاً.

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فاق الجزء الجديد من فيلم "أفاتار" توقعات المتخصصين، خلال نهاية الأسبوع التي شهدت عاصفة قوية، وبقي في صدارة شباك التذاكر الأمريكي، إذ بلغ إجمالي إيرادات العمل الذي يحمل توقيع المخرج جيمس كاميرون وأنتجته "توينتيث سنتشري"، 287,7 مليون دولار محلياً، ليصبح خامس أكثر الأفلام درا للعائدات العام 2022.

وبينما يؤكد محللون أن إيرادات هذا الجزء الجديد من "أفاتار" تجاوزت التوقعات، رغم "عاصفة القرن" التي ألزمت ملايين الأمريكيين منازلهم، حصدت ثلاثة أفلام جديدة عائدات أكثر تواضعاً. على غرار فيلم "Puss in Boots: The Last Wish" العائلي من إنتاج "يونيفرسال"، وهو عمل من نوع الرسوم المتحركة من سلسلة "Shrek"، الذي بلغت عائداته 17,5 مليون دولار في الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين.

من جانبه، حقق فيلم السيرة "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" من إنتاج سوني، 6,8 ملايين دولار فقط. وقد جسدت فيه الممثلة الإنكليزية ناومي آكي شخصية النجمة الراحلة ويتني هيوستن.

كما انطلق الفيلم الدرامي الكوميدي "بابيلون"، الذي يحمل توقيع المخرج داميان شازيل الحائز على جائزة الأوسكار، بإيرادات لم تتخط 5,3 ملايين دولار، رغم كوكبة النجوم التي يضمها بينهم براد بيت ومارغوت روبي. ووصف موقع Variety.com هذه النتائج بأنها "انطلاقة مروعة".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والباردة، حل في المركز الخامس فيلم "Black Panther: Wakanda Forever" بـ 5,3 ملايين دولار، ليصبح إجمالي إيراداته 428 مليون دولار.

وقد أتى ترتيب باقي الأفلام كالآتي:

6- "Violent Night" بـ 4,3 ملايين دولار.

7- "The Whale" بـ 1,5 مليون دولار

8- The Menu بمليون دولار.

9- "The Fabelman" بـ 900 ألف دولار.

10- "Strange World" بـ 675 ألف دولار

فرانس24/أ ف ب

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