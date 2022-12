"أفاتار" يواصل تصدر شباك التذاكر الأمريكي بإيرادات قاربت 90 مليون دولار

المخرج جيمس كاميرون مع النجوم كيت وينسلت وسيغورني ويفر وزوي سالدانا خلال العرض الأول لفيلم "أفتار" بلندن، المملكة المتحدة. © أ ف ب

بقي فيلم "Avatar: The Way of Water" متصدرا شباك التذاكر في القاعات الأمريكية الشمالية بإيرادات فاقت توقعات المحللين، إذ قاربت 90 مليون دولار، رغم العاصفة الشتوية القاسية التي ألزمت ملايين الأمريكيين منازلهم في عطلة عيد الميلاد، وفق شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة. فيما حصدت ثلاثة أفلام جديدة عائدات أكثر تواضعاً.