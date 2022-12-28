فرنسا: وفاة المغنية ذات الأصل البرتغالي ليندا دي سوزا التي تمتعت بشعبية كبيرة في الثمانينيات

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توفيت الأربعاء في مستشفى جيزور بالنورماندي بشمال فرنسا المغنية ذات الأصل البرتغالي ليندا دي سوزا عن 74 عاما. ولدت الراحلة في بيرنغل بجنوب البرتغال وهاجرت إلى فرنسا مع ابنها هربا من عائلتها "المستبدة" ومجتمع بلادها المحافظ جدا الذي لا يتقبل الأمهات العازبات. وأصدرت أغانيها بالبرتغالية والفرنسية وكانت تتمتع بشعبية واسعة في ثمانينيات القرن العشرين.

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قال وكيل أعمال المغنية الشعبية البرتغالية الأصل ليندا دي سوزا إنها توفيت الأربعاء في مستشفى جيزور بالنورماندي في شمال غرب فرنسا، والذي أُدخِلَت إليه "بسبب فشل تنفسي وإصابة بفيروس كوفيد-19".

وكتب فابيان لوكوفر في بيان "يؤلمني مع نجل ليندا دي سوزا جواو لانكا أن نُعلمكم بوفاتها في الساعة 10:10 من هذا الصباح".

وأضاف أنها نُقلت إلى مستشفى جيزور "في وقت مبكر جدا من هذا الصباح بسبب فشل تنفسي وإصابة بفيروس كوفيد-19".

كانت دي سوزا تتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا في ثمانينيات القرن العشرين، وأحدث تأثرا واسعا بقصة عبورها سرا الحدود الفرنسية حاملة ابنها وأمتعتها في "حقيبة من الكرتون" فقط، وقد روت تفاصيل هذه التجربة في كتاب حمل عنوان "حقيبة الكرتون" (La Valise de carton) أصدرته عام 1984 وبلغ عدد النسخ التي بيعت منه مليونين.

ولدت الراحلة في 22 شباط/فبراير 1948 في بيرنغل بجنوب البرتغال، واسمها الأصلي تيوليندا جواكينا دي سوزا لانسا.

هربت دي سوزا من عائلتها "المستبدة" في البرتغال التي لم يكن مجتمعها المحافظ جدا في ظل حكم أنطونيو سالازار يتقبل الأمهات العازبات مثلها.

وبيعت ملايين النسخ وخصوصا في فرنسا من الأسطوانات التي أصدرتها ليندا دي سوزا طوال مسيرتها الفنية وزاوجت فيها بين المنوعات الفرنسية والأغنيات البرتغالية.

وأقبل جمهور كبير على مسرح أولمبيا في باريس لحضور سلسلتين من الحفلات الموسيقية أحيتهما عامي 1983 و1984، ثم ظهرت في عدد من البرامج للترويج لسيرتها الذاتية، أحيانا مع نجلها جواو كارلوس الذي عُرف باسم "جانو".

ويعود آخر ظهور لها على المسرح إلى سلسلة حفلات أحيتها بين عامي 2015 و2017 ضمن جولة "آج تاندر".

في العام 2015 صدر ألبوم بعنوان "أغنياتي الذهبية الأربعون" يضم أبرز أعمالها، أعادت إصداره في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت شركة "ماريان ميلودي" للإنتاج الموسيقي المتخصصة في الأعمال التي تشكل تراث الأغنية الناطقة بالفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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