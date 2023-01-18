مدينة أميان الفرنسية تطلب من المغنية الأمريكية مادونا إعارتها لوحة فقدت قبل 100 عام

المغنية مادونا تتحدث إلى الضيوف بخلال حفل توزيع جوائز غلاد السنوي. نيويورك، الولايات المتحدة، 4 حزيران، مايو 2019.

طلبت بلدية مدينة أميان الفرنسية من المغنية الأمريكية مادونا إعارتها لوحة للرسام جيروم مارتن لانجلوا، تعود للقرن التاسع عشر فُقدت أثناء الحرب العالمية الأولى ويُعتقد أن المغنية قد تكون اشترتها من مزاد بنيويورك عام 1989 مقابل 1.3 مليون دولار. وتسعى المدينة وهي مسقط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تصبح عاصمة الثقافة الأوروبية.

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تقدمت رئيسة بلدية مدينة أميان شمال فرنسا من المغنية الأمريكية مادونا بطلب إعارة المدينة لوحة تعود للقرن التاسع عشر فُقدت أثناء الحرب العالمية الأولى ويُعتقد أن المغنية قد تكون اشترتها في عام 1989.

ويأتي طلب بلدية المدينة الفرنسية لمساعدتها على أن تصبح عاصمة الثقافة الأوروبية.

وكانت لوحة "ديانا وأنديميون" للرسام جيروم مارتن لانجلوا، التي تصور "ديانا" وهي من الآلهة الرومانية وهي تنظر بشغف للشاب الوسيم أُنديميون، ضمن معروضات متحف أميان، لكنها فقدت بعدما قصفت ألمانيا المدينة في عام 1918.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن اللوحة، أو واحدة تشبهها طبق الأصل، عُرضت للبيع في مزاد بنيويورك عام 1989 واشترتها مادونا مقابل 1.3 مليون دولار.

ولم يرد متحدث باسم مادونا حتى الآن على طلب للتعليق تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

وتنافس مدينة أميان، مسقط رأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2028.

وقالت رئيسة بلدية أميان بريجيت فاور في مقطع مصور نُشر على موقع "فيس بوك": "لا نشكك بأي حال في مشروعية امتلاكك لها، لكننا مرشحون للقب عاصمة الثقافة الأوروبية في 2028. لذا أود بهذه المناسبة، هذا العام، أن نستعير لوحتك".

فرانس24/ رويترز

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