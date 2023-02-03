إيران: الإفراج بكفالة عن المخرج جعفر بناهي بعد سبعة أشهر من اعتقاله

المخرج الإيراني بدأ في بدأ في الثاني فبراير 2023 إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي استمر قرابة سبعة أشهر

أفرجت السلطات الإيرانية الجمعة بكفالة عن المخرج المعروف جعفر بناهي الذي بدأ إضرابا عن الطعام في الأول من شباط/فبراير الجاري، احتجاجا على اعتقاله المستمر قرابة سبعة أشهر. وعُرفت عن بناهي (62 عاما) مواقفه المعارضة للسلطات في بلاده حيث أوقف في يوليو/تموز الماضي لقضاء عقوبة السجن ستة أعوام بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية. كما منع من إخراج الأفلام أو كتابتها لأعوام طويلة، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده للتحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

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أفادت مجموعة حقوقية وتقارير إعلامية الجمعة الإفراج بكفالة عن المخرج جعفر بناهي بعد قضائه نحو سبعة أشهر في الاعتقال بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية.

وأُطلق سراح بناهي من سجن إوين "بعد يومين على بدئه إضرابا عن الطعام من أجل الحرية"، وفق ما أفاد عبر تويتر مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا، بينما نشرت صحيفة "شرق" الإيرانية صورة لبناهي وهو يعانق أحد أنصاره.

وقال المخرج السينمائي في الأول شباط/فبراير: "اليوم، مثل الكثير من الأشخاص المحاصرين في إيران، ليس لدي خيار سوى الاحتجاج على هذا السلوك اللا إنساني بأكثر ما أعتزّ به: حياتي"، مضيفاً: "سأرفض تناول الطعام والشراب وأخذ أي دواء حتى إطلاق سراحي".

وتابع: "سأبقى على هذه الحالة حتى، ربما، يخرج جسدي بلا حياة من السجن".

ويعد بناهي (62 عاما) من أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، ونال جوائز دولية أهمها جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية في العام 2000 على فيلمه "الدائرة" (The circle). وفي العام 2015، حاز جائزة الدب الذهبي في برلين عن فيلم "تاكسي" (Taxi Tehran)، وفي العام 2018 فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي عن فيلم "ثلاثة وجوه" (Three faces).

عُرفت عن بناهي مواقفه المعارضة للسلطات في بلاده. أوقف في العام 2010 وأدين لاحقا بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام ومنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لأعوام طويلة، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

وكان جعفر بناهيأوقف في 11 تموز/يوليو 2022 لقضاء حكم بالسجن لمدة ست سنوات صدر في العام 2010 بتهمة "الدعاية ضدّ النظام".

لكن في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بمحاكمة جديدة، ممّا أعطى محاميه الأمل في الإفراج عنه.

فرانس24/أ ف ب

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