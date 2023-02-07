معرض القاهرة للكتاب يسدل الستار على دورته الـ54 بعدد قياسي من الزوار

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أشخاص يتصفحون الكتب في معرض القاهرة الدولي الـ55 للكتاب، مصر. 29 كانون الثاني/ يناير 2023.

سجل معرض القاهرة للكتاب رقما قياسيا بأعداد الزوار مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة بلغ 3.5 مليونا مع إغلاقه أبوابه الإثنين في آخر أيام دورته الـ54. وأقيم المعرض منذ 26 كانون الثاني/ يناير بمشاركة 1047 دار نشر عربية وأجنبية من 53 دولة. واختيرت النرويج "ضيف شرف" للدورة المقبلة.

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أغلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 الإثنين أبوابه بعدما استقبل أكثر من 3.5 مليون زائر خلال نحو أسبوعين، ليسجل بذلك رقما قياسيا بعدد الزائرين منذ الانتقال لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة عام 2019.

وقالت الجهة المنظمة للمعرض، وهي الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن اليوم الختامي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا بلغ فيه عدد الزوار 319680 زائرا.

وأضافت في بيان أنه بذلك وصل إجمالي عدد الزائرين منذ انطلاق المعرض في 26 كانون الثاني/ يناير إلى نحو 3609359 زائرا.

وأقيمت الدورة الأخيرة للمعرض بمشاركة 1047 دار نشر عربية وأجنبية من 53 دولة، من بينها الأردن (ضيف الشرف) تحت شعار "على اسم مصر - معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" وتضمن برنامجه 500 فعالية ثقافية وفنية.

وأعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني خلال مؤتمر صحافي، اختيار النرويج (ضيف شرف) الدورة الـ55 التي ستعقد في 2024.

وأشارت إلى أن اختيار اللجنة العليا للمعرض جاء "لما تملكه (النرويج) من حضور كبير في المشهد الثقافي العالمي، وكذلك لتاريخها الحضاري الكبير، واستكمالا لفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الثقافي مع العديد من الدول الأوروبية والعربية".

وجرت مراسم تسليم "راية ضيف الشرف" من الأردن إلى النرويج في قاعة ضيف الشرف بالمعرض بحضور سفير الأردن في القاهرة أمجد العضايلة ونظيرته النرويجية هيلدا كليمتسدال.

وقالت كليمتسدال إن مملكة النرويج سوف تبدأ من الآن في الإعداد لمشاركة مميزة بمعرض القاهرة للكتاب "الذي يعد من أكبر معارض الكتاب في العالم، لتعريف الجمهور المصري الكبير بالثقافة والحضارة النرويجية".

فرانس24/ رويترز

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