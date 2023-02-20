فيلم نتفليكس "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" المناهض للحرب ينال أبرز جوائز "بافتا" البريطانية

ليزلي باترسون تحمل جائزة أفضل فيلم لها عن "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" خلال حفل توزيع جوائز "بافتا" لعام 2023 في لندن، بريطانيا، 19 فبراير/شباط 2023.

حاز فيلم نتفليكس "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، الدرامي المناهض للحرب من إنتاج نتفليكس، على عدد من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" بعد أن نال 14 ترشيحا. وهذه أحدث نسخة من رواية للكاتب الألماني إيريش ماريا ريمارك ألفها عام 1928 عن أهوال الحرب العالمية الأولى من منظور جندي ألماني شاب. وتعتبر جوائز "بافتا" أرفع الأوسمة في صناعة السينما في بريطانيا.

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فازت نسخة ألمانية من الفيلم الكلاسيكي المناهض للحرب "أول كوايت أون ذا وسترن فرونت" أو "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" بعدد من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" الأحد، وعلى رأسها جائزة أفضل فيلم. والفيلم الدرامي من إنتاج نتفليكس، كان قد اقتنص 14 ترشيحا لجوائز "بافتا"، ويستند إلى رواية منشورة عام 1928 للكاتب الألماني إيريش ماريا ريمارك عن أهوال الحرب العالمية الأولى من منظور جندي ألماني شاب.

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وجوائز "بافتا" هي أرفع الأوسمة في صناعة السينما في بريطانيا. وأقيم الحفل في قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

وإجمالا فاز الفيلم بسبع جوائز هي أفضل فيلم وسيناريو مقتبس وفيلم غير مكتوب باللغة الإنكليزية وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل صوت وأفضل موسيقى تصويرية.

وحصدت الممثلة كيري كوندون والممثل باري كوجان جائزتين في فئة أفضل ممثل مساعد عن دورهما في "حوريات إينيشيرين"، الذي يتناول قصة صديقين في حالة عداء على جزيرة نائية قبالة ساحل أيرلندا.

وكان الفيلم ومعه "إيفري ثينغ إيفري وير أول آت وانس" قد نالا عشرة ترشيحات. وفاز في فئة أفضل ممثل أوستن باتلر عن فيلم "إلفيس".

كما فازت كيت بلانشيت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "تار" الذي لعبت فيه دور مايسترو من مجتمع الميم في أوركسترا برلين تنقلب مسيرتها المهنية رأسا على عقب بسبب فضيحة اعتداء.

وفاز إدوارد بيرجر بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "أول كوايت أون ذا وسترن فرونت".

فرانس24/ رويترز

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