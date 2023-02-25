فرنسا: فيلم عن العنف ضد النساء يهيمن على جوائز "سيزار" السينمائية

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الفائزون بالجوائز في النسخة 48 من حفل "سيزار" السنيمائي، مسرح أولميبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، 24 شباط/ فبراير 2023.

حصد فيلم "لا نوي دي دوز" (La Nuit de 12) الذي يروي تعقيدات تحقيق في جريمة قتل فتاة بفرنسا، معظم الجوائز من حفلة توزيع جوائز "سيزار" السينمائية الفرنسية الجمعة في باريس. إلا أن تتويج فيلم مع رسالته النسوية لم يحجب غياب المخرجات على قائمة المرشحين لجائزة سيزار لأفضل إخراج.

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في حفل أقيم مساء الجمعة على مسرح الأولمبيا في باريس، فاز الفيلم الطويل "لا نوي دي دوز" (La Nuit de 12)، عن تعقيدات تحقيق في جريمة قتل فتاة في فرنسا، بست جوائز في النسخة الثامنة والأربعين من "جوائز سيزر" الفرنسية .

وحصل الفيلم على ثنائية نادرة في هذه الحفلة السنوية الرئيسية للسينما الفرنسية: وهما سيزار أفضل فيلم وأفضل مخرج لدومينيك مول.

حصل الممثلان باستيان بويون وبولي لانرس على جائزتي أفضل ممثل واعد وأفضل ممثل في دور ثانوي، عن دورهما كمحققين في الشرطة القضائية يحاولان كشف ملابسات جريمة قتل فتاة من دون شهود.

ومن جوائز سيزار التي توصف بـ"الأوسكار االفرنسية"، فاز بونوا ماجيميل بجائزة أفضل ممثل للعام الثاني على التوالي، عن دوره في فيلم "باسيفيكسيون - تورمان سور ليزيل" ("Pacifiction - Tourment sur les iles")، في سابقة في تاريخ هذه المكافآت.

كما تُوجت الممثلة الفرنسية البلجيكية فيرجيني إيفيرا بجائزة سيزار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "روفوار باريس" ("Revoir Paris") لأليس وينوكور.

وكان فيلم "لينوسان" ("L'Innocent") للمخرج لوي غاريل، الخاسر الأكبر في هذه الأمسية إذ اقتصرت حصته على جائزة واحدة في فئة أفضل سيناريو، بعدما كان مرشحا للفوز في إحدى عشرة فئة.

ووجه المخرج دومينيك مول الذي فاز بثاني "سيزار" له بعد 22 عاما على جائزته الأولى عن فيلمه "هاري أنامي كي فو فو دو بيان" "Harry un ami qui vous veut du bien"، تحية إلى الجمهور الفرنسي "التواق للأفلام التي تخرج عن النمط السائد". وقد استقطب فيلمه التشويقي الفرنسي البلجيكي، 509 آلاف متفرج مستفيدا من آراء إيجابية لدى الجمهور.

Le palmarès complet de cette 48e édition des César ! 🏆#César2023 pic.twitter.com/BADZoXIDia — CANAL+ (@canalplus) February 24, 2023

إلا أن تتويج فيلم "La nuit du 12" مع رسالته النسوية لم يحجب غياب المخرجات على قائمة المرشحين لجائزة سيزار أفضل إخراج.

حضور مفاجئ لبراد بيت

وقالت كارولين بينجو التي شاركت في إنتاج الفيلم "كان على صانعي الأفلام الأخذ على عاتقهم سرد قصص" النساء ضحايا العنف.

وأضافت "تحيا النساء ويحيا الرجال الذين يشاركونهن معركتهن"، في كلمة مؤثرة استمعت إليها دامعة الممثلة جوديت شملا التي كشفت على الملأ تعرضها للعنف الأسري.

وكانت هذه الإشارة منتظرة خصوصا لأن الترشيحات هذا العام، أكثر من السنوات السابقة، تجاهلت المخرجات بدرجة كبيرة، إذ لم يتم ترشيح أي منهن في فئة أفضل إخراج، فيما ضمت المنافسة اسما نسائيا واحدا فقط، هي فاليريا بروني تيديشي، في فئة أفضل فيلم.

ولا تزال توني مارشال المرأة الوحيدة التي حصلت على سيزار في فئة أفضل إخراج عن فيلمها "فينوس بوتيه (إنستيتو)" عام 2000.

وفازت نويمي ميرلان بجائزة سيزار أفضل ممثلة بدور ثانوي، عن دورها في "لينوسان". ووجهت تحية إلى "جميع اللاتي كان يُفترض الاحتفاء بهن"، قائلة "لقد اشتقت إليهن".

في فئة مختلفة تماما، ظهر النجم الأمريكي براد بيت بشكل مفاجئ لمنح جائزة سيزار فخرية لأحد السينمائيين الذين تركوا أثرا كبيرا في مسيرته، ديفيد فينشر ("سيفن"، "فايت كلوب")

وقال فينشر "أحيي ثقافة السينما الفرنسية، والتزامكم بسينما تعكس ما نحن عليه بمحدوديتنا وبساطتنا، وليس فقط تطلعاتنا البطولية".

ولم تغب عن هذه الحفلة أوكرانيا التي ذكرها لويس غاريل قائلا إن هذا البلد "يمر بمأساة منذ عام بسبب هذه الحرب المجنونة والإجرامية"، ولا إيران من خلال غلشيفته فراهاني التي قالت "عليكم الاختيار بين هذا النظام أو نحن، الشعب الإيراني".

وقد قطعت انطلاق الحفلة لفترة وجيزة ناشطة مناخية تنتمي إلى مجموعة "التجديد الأخير" وكانت ترتدي قميصا عليه شعار "لدينا 761 يوما متبقيا"، قبل إخراجها من المكان. لكن هذا المشهد لم يُعرض على قناة "كانال بلوس" الناقلة لحفلة سيزار.

Nina, 24 ans, soutenant #DerniereRenovation :



“ Je n’aurais jamais pensé un jour en arriver à interrompre la cérémonie des César pour faire valoir mon droit à la vie, et protéger tous ceux qui me tiennent à cœur. [1] pic.twitter.com/8rDSUQSrlH — Dernière Rénovation (@derniere_renov) February 24, 2023

فرانس24/ أ ف ب

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