رحيل ملحّن موسيقى الجاز الأمريكي واين شورتر عن 89 عاما

موسيقى

توفي الخميس عازف الساكسفون الأمريكي واين شورتر، الذي ألف عددا من مقطوعات موسيقى الجاز الأكثر شهرة، عن 89 عاما. وأحدث عزف شورتر الذي امتاز بالشجن في كثير من الأحيان، تغييرا في صوت موسيقى الجاز في الستينيات.

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رحل الخميس عازف الساكسفون الأمريكي الذي أحدث تغييرا في صوت موسيقى الجاز في الستينيات، وذلك عن 89 عاما.

وقالت وكيلته الإعلامية أليس كينغسلي إنه توفي في لوس أنجلوس، دون ذكر سبب الوفاة.

وكان عازف البوق الأمريكي وينتون مارساليس أول من علّق على وفاة شورتر الذي يكبره بنحو 30 عاما، ملاحظا أنه "كان يحسّن كل ما كان يلمسه".

وحاز شورتر شهرته كعازف على آلة الساكسفون تينور في فرقة جاز ماسينغرز بقيادة عازف الطبول آرت بلاكي في أواخر الخمسينيات، قبل أن ينضم إلى فرقة عازف البوق مايلز ديفيس الخماسية في الستينيات.

وكتب شورتر عددا من أشهر أغاني الفرقة. وأشاد به ديفيس باعتباره بالنسبة للفرقة "صاحب الفكرة، وواضع المفاهيم لمجموعة كبيرة من الأفكار الموسيقية التي قدمناها".

كما قاد شورتر فرقته الخاصة لإنتاج مجموعة من الألبومات في الستينيات. وشارك أيضا في تأسيس فرقة ويذر ريبورت في عام 1969 في الوقت الذي بدأ فيه التركيز على العزف على آلة الساكسفون السوبرانو.

وشارك شورتر في كتابة أوبرا (إيفيجينيا) مع المغنية إسبيرانزا سبالدينغ التي عُرضت لأول مرة في عام 2021. وحصل شورتر على 12 جائزة جرامي آخرها الشهر الماضي.

فرانس24/ أ فب/ رويترز

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