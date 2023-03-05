مهرجان "فيسباكو": فيلم "أشكال" للمخرج التونسي يوسف الشابي يفوز بجائزة "الحصان الذهبي"

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رجل يمثل المخرج التونسي يوسف الشابي، يرفع جائزة الحصان الذهبي عن فيلم "أشكال" خلال الحفل الختامي للمهرجان الأفريقي الثامن والعشرين للسينما والتلفزيون (FESPACO)، في واغادوغو، في 4 آذار/مارس، 2023.

نال المخرج التونسي يوسف الشابي السبت، جائزة حصان ينينغا الذهبي، في الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان عموم أفريقيا للسينما والتلفزيون (فيسباكو) في العاصمة البوركينية واغادوغو عن فيلمه "أشكال". بالإضافة إلى هذه الجائزة، أحرزت تونس جائزتي أفضل أداء لممثل وممثلة في فيلم "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري.

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في دورته الثامنة والعشرين، شهد مهرجان عموم أفريقيا للسينما والتلفزيون "فيسباكو" في العاصمة البوركينية واغادوغو، فوز المخرج التونسي يوسف الشابي السبت بجائزة حصان ينينغا الذهبي عن فيلمه "أشكال".

وكان المخرج الشاب المولود في تونس عام 1984 غائبا عن الحفل، الذي منح جائزته رئيس بوركينا فاسو الانتقالي إبراهيم تراوري.

هذا، وأشادت رئيسة لجنة التحكيم التونسية درة بوشوشة بـ "العمل الخارج عن المألوف"، وأكدت أن الحصان الذهبي مُنح للشابي بالإجماع.

تدور أحداث "أشكال" في حي حدائق قرطاج الذي توقف بناؤه بعد سقوط نظام الرئيس بن علي العام 2011، ويروي قصة بطلين، شرطي وشرطية يحققان في حوادث مصرع أشخاص حرقا بطريقة غامضة.

وتقدم المخرج التونسي على امرأتين هما البوركينية أبولين تراوري التي حصل فيلمها "سيرا" على جائزة الحصان الفضي، والكينية أنجيلا واماي التي أحرز فيلمها "شيموني" على جائزة الحصان البرونزي.

يذكر أنه، منذ إنشائه عام 1969، لم تفز أي امرأة بالجائزة الأولى في هذا المهرجان السينمائي الأفريقي الكبير.

وقد تم عرض 170 عملا في فئات مختلفة في هذه الدورة التي ركزت على موضوع "السينما الأفريقية وثقافات السلام".

ولم تحصل تونس على جائزة واحدة فقط، بل مُنحت جائزتا أفضل أداء لممثل وممثلة، لفيلم "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري.

أما جائزة أفضل سيناريو فذهبت إلى فيلم "القفطان الأزرق" للمخرجة المغربية مريم التوزاني.

وقد تنافس 15 فيلما طويلا على جائزة حصان ينينغا الذهبي التي تناهز قيمتها 30 ألف يورو.

فرانس24/أ ف ب

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