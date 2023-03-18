مهرجان "سيري مانيا" في ليل : اكتشف مجانا المسلسلات الجديدة قبل وصولها إلى المنصات

01:47 عماد بنسعيد من مهرجان "سيري مانيا" في ليل © فرانس 24

يغطي عماد بنسعيد موفد فرانس 24 إلى مدينة ليل الفرنسية مهرجان "سيري مانيا" الذي يتسابق خلاله 57 مسلسلا للظفر بجوائز هذا الحدث الثقافي. ويعتبر هذا المهرجان الأهم في أوروبا والعالم، ويستهوي المهتمين بالمسلسلات الجديدة التي لم تطرح بعد على منصات الفيديو عند الطلب. والمسلسلات التي تتنافس طيلة ثمانية أيام كاملة على جوائز المهرجان هذا العام هي من 24 دولة. وهذا المهرجان يفتح أبوابه مجانا أمام الجمهور وعلى الإنترنت.