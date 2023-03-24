تونس: وزير ينتقد بشدة مسلسلا رمضانيا ويتهمه بـ"ضرب الأسرة التربوية في العمق"

صورة للمارة في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة تونس

وجهت الحكومة التونسية على لسان وزير التربية الجمعة انتقادات شديدة لمسلسل "الفلوجة" التلفزيوني الذي يبث على قناة "الحوار"، معتبرا أنه "ضرب الأسرة التربوية في العمق". وتقدم محاميان بطلب للمحكمة لوقف بثه. ويعالج المسلسل، وهو عمل للمخرجة سوسن الجُمني، موضوع انحراف المراهقين والعلاقات المتوترة بين التلاميذ والأساتذة وعائلاتهم. ويتطرق أيضا إلى ظاهرة بيع وتوزيع الأقراص المخدرة للتلاميذ من قبل منحرفين، وهي ظاهرة موجودة في المدارس. وأثار تلفزيون "الحوار التونسي" جدلا واسعا حول المسلسلات التي أنتجها وبثها خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة، بسبب طرحه مواضيع حساسة في المجتمع التونسي.

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أثار مسلسل تونسي يعرض بمناسبة شهر رمضان غضب السلطات، حيث انتقد وزير التربية التونسي الجمعة هذا العمل التلفزيوني بشدة، معتبرا أنه "يسيء" إلى النظام التعليمي في تونس وإلى التلاميذ، فيما تقدم محاميان بطلب إلى المحكمة لوقف بثه.

واندلع الجدل عقب بث تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص مساء الخميس الحلقة الأولى من المسلسل، وهو اسم المدينة العراقية التي كانت معقلا للمقاتلين السنة المناهضين للغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

يعالج المسلسل الذي تخرجه سوسن الجُمني وأنتجه تلفزيون "الحوار التونسي"، موضوع انحراف المراهقين والعلاقات المتوترة بين التلاميذ والأساتذة وعائلاتهم.

وخصصت الحلقة الأولى لإبراز المصاعب التي واجهت أستاذة في التعامل مع تلاميذ الفصل الذين كتبوا على سيارتها بالإنكليزية "مرحبا في فلوجة" ما أثار غضبها.

كذلك يتطرق إلى ظاهرة بيع وتوزيع الأقراص المخدرة للتلاميذ من قبل منحرفين، وهي ظاهرة موجودة في المدارس التونسية.

وأثار تلفزيون "الحوار التونسي" جدلا واسعا حول المسلسلات التي أنتجها وبثها خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة، بسبب طرحه مواضيع حساسة في المجتمع التونسي.

وقال وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريحات لمحطة إذاعية خاصة "ستتخذ كل الاجراءات لإيقاف المهزلة التي أساءت للعائلات".

وانتقد البوغديري الحلقة الأولى من المسلسل واعتبره "عملا سيئا لأبعد الحدود، ضرب الأسرة التربوية في العمق".

وتقدّم محاميان تونسيان بعريضة إلى القضاء لوقف بث هذا الإنتاج الدرامي "الذي يتعمد ضرب الأخلاق والتربية من خلال تعمّد نشر البذاءة...لإفساد عقلية جيل الغد"، وفقا لنص الطلب الذي تقدم به صابر بن عمّار وحسن عز الدين الدياب إلى المحكمة.

من جانبها، دعت "الجامعة العامة للتعليم الثانوي" وهي من أكبر النقابات التعليمية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى فتح تحقيق في منح ترخيص من وزارة التربية لتصوير هذا المسلسل "الذي تعدى على حرمة المدرسة ورمزيتها...وشوه صورة التلاميذ".

وأثار الكاتب العام لهذه النقابة الأسعد اليعقوبي، الجدل الخميس بعد أن كتب منشورا عبر صفحته على فيس بوك أكد فيه أن "وزارة التربية وقعت عقدا مع صاحب القناة وسمحت بتصوير مسلسل فلوجة...مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير للمعهد".

فرانس24/أ ف ب

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