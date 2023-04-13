مهرجان كان: فيلم تونسي بطلته هند صبري بالمسابقة الرسمية وأفلام عربية بقسم "نظرة ما"

مهرجان كان السينمائي

ضمن المنافسة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في نسخته للعام 2023، يشارك الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية والذي تلعب فيه الممثلة هند صبري دور البطولة. فيما يشارك في قسم "نظرة ما" أفلام لمخرجين عرب من السودان والمغرب وتونس أيضا.

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في دورته 76 التي تقام شهر مايو/ أيار القادم، يشارك الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

ونشرت بطلة الفيلم هند صبري عبر حسابها الشخصي على تويتر "فخورة وسعيدة باختيار الفيلم التونسي الذي أشارك فيه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان، أهم مسابقة في العالم! الفيلم إخراج كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه. يوم جميل ومهم في تاريخ السينما العربية".

وتعتبر هذه أول مرة تنافس فيها كوثر بن هنية ضمن مسابقة مهرجان كان بعدما استطاعت تحقيق إنجاز سابق للسينما التونسية بالوصول للقائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" عام 2021.

وفي قسم "نظرة ما" بمهرجان كان الذي يقام من 16 إلى 27 مايو/أيار تشارك أفلام لمخرجين عرب من السودان والمغرب وتونس.

ويشارك المخرج السوداني محمد كردفاني بفيلم "وداعا جوليا" كما تشارك المخرجة المغربية أسماء المدير بفيلم "كذب أبيض" ومواطنها كمال لزرق بفيلم "كلاب الصيد" وكذلك المخرجة الكندية من أصل تونسي منية شكري بفيلم "ببساطة مثل سيلفان".

فرانس24/ رويترز

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