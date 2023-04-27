مصر: اكتشاف تمثال لبوذا يعود إلى العصر الروماني بالبحر الأحمر

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صورة نشرتها وزارة السياحة والآثار المصرية في 27 أبريل 2023 تظهر تمثالًا لبوذا تم اكتشافه في ميناء برنيس البحري القديم في مصر، والمعروف الآن باسم مدينة الحراس.

أفاد بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية الأربعاء أن أعمال حفر تنفذها البعثة الأمريكية الرومانية بمعبد مدينة برنيكي بمحافظة البحر الأحمر جنوب البلاد مكنت من اكتشاف تمثال لبوذا يعود إلى العصر الروماني ويبلغ ارتفاعه 71 سنتيمترا. ووفق خبراء ومراقبين، فإن مثل هذه الاكتشافات قد يكون لها وزن سياسي واقتصادي يضاف إلى القيمة العلمية كما من شأنها أن تساهم في إنعاش قطاع السياحة بالبلاد والذي عانى كثيرا منذ مطلع سنة 2011.

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اكشفت البعثة الأثرية البولندية الأمريكية بمعبد مدينة برنيكي بمحافظة البحر الأحمر جنوب مصر تمثالا لبوذا يعود إلى العصر الروماني.

وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار الأربعاء فإن البعثة المشتركة "نجحت في الكشف عن تمثال لبوذا من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال حفرها بمعبد مدينة برنيكي الأثرية".

ويبلغ ارتفاع التمثال 71 سنتيمترا ويمثل بوذا، بحسب البيان، واقفا "يحمل جزءا من ملابسه في يده اليسرى، كما توجد حول رأسه هالة مع أشعة الشمس المصورة عليه، والتي تشير إلى عقله المشع، كما توجد بجانبه زهرة اللوتس".

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن الكشف له "العديد من الدلائل المهمة على وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني".

وكانت برنيكي، بحسب ما أوضح وزيري، من أبرز موانئ البحر الأحمر العاملة في مصر خلال العصر الروماني حيث كانت السفن تصل إليها من الهند محملة بمنتجات مثل الفلفل والأحجار شبه الكريمة والمنسوجات والعاج.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن "كنوز" أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة غرب القاهرة حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

ويرى بعض الخبراء أن الإعلان عن تلك الاكتشافات من قبل الحكومة المصرية قد يكون له وزن سياسي واقتصادي يضاف إلى القيمة العلمية لها، خصوصا وأن مصر تسعى إلى دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري.

وكانت السياحة المصرية تعرضت لضربات متتالية منذ مطلع 2011 والأحداث التي عرفت بـ "الربيع العربي" وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/فبراير من العام 2022 ما أثر على حركة الزائرين من البلدين علما أنهم يشكلون النسبة الأكبر من السياح الوافدين إلى مصر.

وإلى جانب الاكتشافات الأثرية المعلنة، تأمل السلطات المصرية في افتتاح "المتحف المصري الكبير" قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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