تكريم الممثل المصري حسين فهمي بجائزة "إنجاز العمر" في مهرجان مالمو للسينما العربية

ثقافة

"جائزة العمر" من نصيب حسين فهمي..هكذا أراد مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد تكريم الممثل المصري، في افتتاح دورته الثالثة عشرة الجمعة بحضور عدد من صناع ونجوم ونقاد السينما العربية.

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حاز الممثل المصري حسين فهمي الجمعة على "جائزة العمر" تكريما من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

وقال رئيس المهرجان محمد قبلاوي في كلمة الافتتاح "يسرنا ويسعدنا في هذه الدورة أن نكرم قامة سينمائية كبيرة، وكما قلت سابقا إنه هو من يكرمنا بحضوره إلى مالمو، وهو من يكرم مهرجان مالمو للسينما العربية بحضوره."

هذا، ويلقي فهمي (83 عاما) الذي يشغل حاليا منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، درسا في السينما "ماستر كلاس" في مكتبة مدينة مالمو يوم الأحد المقبل.

وإلى جانب عروض الأفلام، ينظم مهرجان مالمو للسينما العربية (أيام مالمو لصناعة السينما) بمشاركة منتجين وموزعين وخبراء سينمائيين بهدف تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وزيادة فرص توزيع الأفلام.

وعرض المهرجان، عقب مراسم الافتتاح، فيلم (حمى البحر المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج بعد حصده العديد من الجوائز في مهرجانات عربية ودولية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعد مهرجان مالمو للسينما العربية الذي تأسس العام 2011 أكبر نافذة للسينما العربية بالدول الإسكندنافية ويعرض هذا العام 45 فيلما من 12 دولة مختلفة.

فرانس24/رويترز

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