مهرجان كان 2023

موفد فرانس24 إلى مهرجان كان: المشاركة المغاربية لهذه النسخة تعكس جهود صناع السينما في المنطقة

03:07 موفد فرانس24 إلى مهرجان كان بوعلام غبشي © فرانس24

نص: بوعلام غبشي 1 دقائق

موفد فرانس24 إلى مهرجان كان – سلط موفد فرانس24 الخاص إلى مهرجان كان السينمائي بوعلام غبشي الضوء على المشاركة المغاربية التي وصفها بـ"المهمة للغاية" خلال نسخة العام الجاري، بالنظر إلى حجم حضور الأفلام الممثلة في العرس السينمائي العالمي مقارنة بالسنوات الماضية. هذا الأمر يعكس الجهود المثمرة لصناع السينما في المنطقة رغم قلة الإمكانيات ومحدودية انخراط الجهات الوصية في دعم هذا المجال بالشكل الكافي. من أبرز المشاركات في المهرجان هذه السنة فيلم "بنات ألفة" الذي ينافس في المسابقة الرسمية لمخرجته التونسية كوثر بن هنية التي اعتبر مدير المهرجان تيري فريمو أنها تشكل إلى جانب المخرجة السينغالية راماتاتو ليسي سي رأس حربة الجيل الجديد في السينما الأفريقية عموما. ومن مظاهر الحضور المغاربي البارز، يذكر موفد فرانس24، عددا من الأفلام ضمن إطار المسابقات الموازية حيث يتنافس فيلمان مغربيان هما كذب أبيض لأسماء المدير وكلاب الصيد لكمال الأزرق ثم الجزائر في عروض منتصف الليل من خلال شريط عمر الفراولة لمخرجه إلياس بلقدار.