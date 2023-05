مهرجان كان: سعفة ذهبية فخرية لهاريسون فورد قبل عرض "إنديانا جونز" الخامس

مهرجان كان 2023

كرّم مهرجان كان السينمائي الممثل الأمريكي هاريسون فورد الخميس بمنحه سعفة ذهبية فخرية بعد صعوده الدرج وسط تصفيق الحضور لمواكبة العرض الأول لفيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني"، في أحد أبرز أحداث الدورة السادسة والسبعين للمهرجان. فيما سيكون بوسع الجمهور حضور الفيلم بدور السينما اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

فوجئ الممثل الأمريكي هاريسون فورد عندما تلقى سعفة ذهبية فخرية قدمها له مساء الخميس القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي.

فبعد 15 عاما على آخر فيلم ضمن سلسلة "إنديانا جونز" عُرض هو الآخر من خارج المسابقة ضمن مهرجان كان، يعتمر الممثل الكبير مجددا قبعة المغامر الشهيرة، ولكن هذه المرة أمام كاميرا المخرج جيمس مانغولد الذي يعتبر"ووك ذي لاين" (2005) عن جوني كاش أبرز أعماله. ليخلف بذلك المخرج القدير للأجزاء الأربعة السابقة من "إنديانا جونز" منذ 1981 ستيفن سبيلبرغ.

هذا، وسبق لشركة "ديزني" التي اشترت حقوق هذه السلسلة وكذلك حقوق "ستار وورز" من خلال استحواذها عام 2012 على "لوكاس فيلم"، أن أعلنت أن هذا الفيلم سيكون الأخير لهاريسون فورد في هذا الدور الذي طبع إلى حد كبير مسيرته السينمائية الطويلة.

وعن مجمل هذه المسيرة، فاجأ المهرجان النجم بمنحه سعفة ذهبية فخرية قبل بدء عرض الفيلم، وهو الجزء الخامس من سلسلة مغامرات عالم الآثار التي اشتهر بها النجم البالغ 80 عاما.

هذا، وكان النجم توم كروز قد حصل على سعفة ذهبية فخرية مفاجئة أيضا لدى حضوره المهرجان العام الماضي لمواكبة العرض الأول لفيلمه "توب غَن: مافريك".

وبدا التأثر واضحا على هاريسون فورد الذي جسّد خلال مسيرته مجموعة واسعة من الشخصيات، من بينها هان سولو في "ستار وورز"، و"بلايد رانر"، وقال النجم لدى تكريمه إنه "متأثر جدا" بهذه المبادرة.

وإلى ذلك، قوبلت إطلالة فورد على بساط المهرجان الأحمر في ساعات المساء الأولى، مرتديا بدلة داكنة وعقدة فراشة، بصحبة زوجته كاليستا فلوكهارت، بحماسة كبيرة من الجمهور، خصوصا وأن مروره ترافق مع الموسيقى الشهيرة لسلسلة "إنديانا جونز" التي لحنها جون ويليامز.

وسبق إطلالة فورد على الدرجات الأربع والعشرين مرور أعضاء فريق الفيلم في طريقهم إلى العرض، كفيبي وولر-بريدج التي برزت في مسلسل "فليباغ"، ومادس ميكلسن، والمخرج البريطاني ستيف ماكوين، ومغني الراب الفرنسي أورلسان والزعيم القبلي المدافع عن غابة الأمازون راوني ميتوكتيري.

وعلى محبي هذه السلسلة التحلي بالصبر لأنه لن يكون بوسع العامة حضور "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) إلا اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو المقبل، موعد انطلاق عروضه التجارية في دور السينما.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك