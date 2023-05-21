رواية "تغريبة القافر" للعماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

حصدت رواية "تغريبة القافر" لكاتبها العماني زهران القاسمي الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر). ووفق لجنة التحكيم فإن الرواية تطرقت "لموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة وهو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة".

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حصلت رواية "تغريبة القافر" لمؤلفها زهران القاسمي من سلطنة عمان على الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) في دورتها السادسة عشرة، والتي تعد إحدى الجوائز الأدبية المرموقة عربيا وتبلغ قيمتها المالية 50 ألف دولار.

ويذكر أن الجائزة انطلقت لأول مرة في 2008 ويرعاها حاليا مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتحظى بدعم مؤسسة بوكر في لندن.

وتنافست على الجائزة في هذه الدورة 124 رواية وصلت 16 منها للقائمة الطويلة في يناير/كانون الثاني ثم ست فقط للقائمة القصيرة في أول مارس/ آذار.

وحصلت كل رواية بالقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار فيما تنال الرواية الفائزة 50 ألفا إضافية مع ترجمتها للغة الإنكليزية.

وأفاد رئيس لجنة التحكيم الكاتب والروائي المغربي محمد الأشعري خلال حفل أقيم الأحد لإعلان الجائزة إن الرواية "اهتمت بموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة وهو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة".

وتابع "قدم الكاتب لنا هذا الموضوع من خلال تآلف مستمر بين الواقع والأسطورة، ويفعل ذلك من خلال بناء روائي محكم ولغة شعرية شفافة ومن خلال نحت شخصيات مثيرة تحتل دورا أساسيا في حياة الناس وفي نفس الوقت تثير نفورهم وتخوفهم".

وأردف قائلا "استطاع الكاتب أن يقربنا من مسرح غير مألوف للرواية المتداولة في الوطن العربي، وهو مسرح الوديان والأفلاج في عمان، وتأثير العناصر الطبيعية في علاقة الإنسان بمحيطه وثقافته".

تدور أحداث الرواية في قرية عمانية، وتحكي قصة سالم بن عبد الله، أحد مقتفي أثر الماء، ممن تستعين بهم القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية، والذي ارتبطت نهايات أفراد أسرته جميعا بحوادث سببتها المياه بينما انتهى به الحال سجينا في قناة أحد الأفلاج (نظام الري) ليقاوم من أجل البقاء.

فرانس24/ رويترز

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