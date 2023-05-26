مهرجان كان: المغربيان أسماء المدير وكمال الأزرق والسوداني محمد كردفاني يتوجون في "نظرة ما"

مهرجان كان 2023

موفد فرانس24 إلى مهرجان كان – حاز ثلاثة مخرجين عرب الجمعة على جوائز في مسابقة "نظرة ما" من مهرجان كان السينمائي. ويتعلق الأمر بكل من كمال الأزرق عن "العصابات"، ومواطنته أسماء المدير عن "كذب أبيض"، إضافة إلى السوداني محمد كردفاني عن "باي باي جوليا".

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فاز المخرج المغربي كمال الأزرق الجمعة بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة "نظرة ما" من مهرجان كان بفيلمه "العصابات"، كما عادت جائزة أحسن مخرج للمخرجة المغربية أسماء المدير، فيما نال المخرج السوداني محمد كردفاني جائزة الحرية عن "وداعا جوليا".

قائمة الفائزين في "نظرة ما" ✨ Le Palmarès #UnCertainRegard #Cannes2023 a été dévoilé ! Sur les 20 films présentés, 6 ont été récompensés par le Jury présidé par John C. Reilly, dont certains avec un Prix inédit.

Découvrez la liste complète des lauréats ! ► https://t.co/zJ9aFlz99V pic.twitter.com/BPoedaFEyc — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 26, 2023

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وحصل على جائزة "نظرة ما" في المسابقة المخرجة البريطانية مولي مانينغ ووكر عن "كيف تكون لديك علاقات جنسية".

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© استوديو غرافيك فرانس ميديا موند

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