مهرجان كان 2023

مهرجان كان: المغربيان أسماء المدير وكمال الأزرق والسوداني محمد كردفاني يتوجون في "نظرة ما"

موفد فرانس24 إلى مهرجان كان – حاز ثلاثة مخرجين عرب الجمعة على جوائز في مسابقة "نظرة ما" من مهرجان كان السينمائي. ويتعلق الأمر بكل من كمال الأزرق عن "العصابات"، ومواطنته أسماء المدير عن "كذب أبيض"، إضافة إلى السوداني محمد كردفاني عن "باي باي جوليا".

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الملصق الرسمي لفيلم "كذب أبيض"
الملصق الرسمي لفيلم "كذب أبيض" © ألوسيني
نص: بوعلام غبشي
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فاز المخرج المغربي كمال الأزرق الجمعة بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة "نظرة ما" من مهرجان كان بفيلمه "العصابات"، كما عادت جائزة أحسن مخرج للمخرجة المغربية أسماء المدير، فيما نال المخرج السوداني محمد كردفاني جائزة الحرية عن "وداعا جوليا".

 

قائمة الفائزين في "نظرة ما"

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وحصل على جائزة "نظرة ما" في المسابقة المخرجة البريطانية مولي مانينغ ووكر عن "كيف تكون لديك علاقات جنسية".

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© استوديو غرافيك فرانس ميديا موند

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