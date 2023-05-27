مهرجان كان: المخرجة الفرنسية جوستين ترييت تفوز بالسعفة الذهبية عن فيلم "تشريح سقطة"

مهرجان كان 2023

موفد فرانس24 إلى مهرجان كان – تمكنت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه السبت من حصد السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلمها "تشريح جثة". وهي ثالث امرأة تفوزبهذه الجائزة في تاريخ المهرجان.

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حازت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه السبت على السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلمها "تشريح سقطة". وتعد المخرجة الفرنسية ثالث امرأة تحصد السعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان.

وقد أشرفت على اخيتار العمل السينمائي الفائز لجنة برئاسة المخرج السويدي روبن أوستلوند.

وتتكون هذه اللجنة من الفرنسي الأفغاني المخرج عتيق رحيمي والمخرج الأرجنتيني داميان زيفرون والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو والمخرجة الزامبية رونجانو نيوني والمخرجة المغربية مريم التوزاني، إلى جانب الممثلين دينيس مينوشيه من فرنسا وبري لارسون وبول دانو من الولايات المتحدة.

وبرز في هذه الدورة أعمال مجموعة من المخرجين، توقفت عندها وسائل الإعلام في الأنفاس الأخيرة من المهرجان، واستطاعت أن تقنع الجمهور بأعمالها السينمائية.

© استوديو غرافيك فرانس ميديا موند

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