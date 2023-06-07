وفاة الفنانة التشكيلية وملهمة بيكاسو فرانسواز جيلو

تأكيدا لمعلومة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، أفاد متحف بيكاسو الثلاثاء أن الرسامة فرانسواز جيلو، التي كانت شريكة حياة بابلو بيكاسو بين عامي 1946 و1953 توفيت عن عمر ناهز 101 عاما بعد معاناتها في الفترة الأخيرة من "أمراض في القلب والرئة". وشكلت جيلو مصدر إلهام للفنان الإسباني لسنوات قبل أن تخوض مسيرة فنية استمرت أكثر من 60 عاما.

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صورة للرسامة الفرنسية فرانسواز جيلوت تقف في مشغلها، في باريس، التقطت في 6 أبريل 2004.

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عن عمر ناهز 101 عاما، توفيت الرسامة فرانسواز جيلو، التي كانت شريكة حياة الفنان التشكيلي بابلو بيكاسو بين عامي 1946 و1953 قبل أن تحقق شهرة في مسيرتها الفنية، وفق ما أفاد متحف بيكاسو الثلاثاء.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن ابنتها أوريليا إنجل، فإن فرانسواز جيلو كانت تعاني في القترة الأخيرة من "أمراض في القلب والرئة".

فرانسواز جيلو مولودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1921 في منطقة نويي سور سين، في ضواحي باريس، لعائلة برجوازية، وسارت على خطى والدتها في الرسم.

وقد كانت ملهمة بابلو بيكاسو لفترة، قبل أن تخوض مسيرة فنية استمرت أكثر من 60 عاما، رسخت خلالها نفسها كرسامة مشهورة بعد انفصالها عن الرسام العالمي الشهير، مع أعمال لها في مجموعات متحف "متروبوليتان" للفنون ومتحف الفن الحديث في نيويورك.

في حزيران/يونيو 2021، بيعت إحدى لوحاتها، "بالوما مع الغيتار"، في مقابل 1,3 مليون دولار في مزاد نظمته دار "سوذبيز".

كان من بين معلميها الفنان السريالي الفرنسي المجري إندري روزدا، وأقيم معرضها الأول في باريس سنة 1943، وهو العام الذي قابلت فيه بيكاسو. كانت آنذاك في العشرينات من عمرها، فيما كان عمره 61 عاما. وأثمرت علاقتهما ولدين، كلود (مواليد 1947) وبالوما (مواليد 1949).

في عام 1964، حقق نشر "العيش مع بيكاسو"، وهو كتاب حميم نسبيا عن حياتها مع الفنان، نجاحا هائلا (ترجم إلى 16 لغة، وبيعت منه أكثر من مليون نسخة). ويصور هذا الكتاب بيكاسو كرجل مستبد وأناني.

بعد أن أصبحت مواطنة أمريكية، لم تحضر فرانسواز جيلو جنازة بيكاسو عام 1973.

وقد أمضت جيلو السنوات الأخيرة من حياتها في نيويورك، وعرضت لوحاتها ورسوماتها في العديد من المتاحف والمجموعات الخاصة، في أوروبا والولايات المتحدة.

فرانس 24/ أ ف ب

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