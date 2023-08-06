الأردن: مهرجان جرش للثقافة والفنون يسدل الستار بحفل لديانا كرزون ووائل كفوري

أسدل مهرجان جرش للثقافة والفنون الستار في دورته السابعة والثلاثين والتي أقيمت على مدى 11 يوميا تحت شعار "ويستمر الفرح" بمشاركة نحو ألفي ضيف من داخل وخارج الأردن. وقد شمل برنامج المهرجان 343 فعالية بالمسرحين الشمالي والجنوبي وشارع الأعمدة ومسرح أرتيمس ومسرح الصوت والضوء ومسرح الأوديون والمركز الثقافي الملكي ومسرح بوليفارد العبدلي.

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اختتم مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين فعالياته الفنية السبت بحفل للفنانة الأردنية ديانا كرزون على المسرح الجنوبي أعقبه حفل للمغني اللبناني وائل كفوري.

وقد أقيم المهرجان هذا العام تحت شعار "ويستمر الفرح" حيث شهد مشاركة ما لا يقل عن ألفي ضيف.

وأحيا الفنان الأردني عيسى السقار حفلا بالمسرح الشمالي فيما انسابت ألحان ثنائي العود غسان ودينا من سوريا ومصر بأرجاء المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمّان.

ومن جهتها، قالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في بيان بمناسبة ختام المهرجان إن "هذه الدورة تميزت بكثافة برامجها وتنوعها وعدد المشاركين لجهة الأفراد والدول، وعلى صعيد البرنامج الفني والثقافي الذي لم يقتصر على المدينة الأثرية وإنما اتسع إلى عدد من المدن الأردنية".

هذا، وخصت بالتقدير والثناء ضيف الشرف (جمهورية مصر العربية) لمساهمتها الفاعلة التي أثرت برنامج المهرجان بتراثها العريق وفنونها الجميلة.

وشمل برنامج المهرجان 343 فعالية بالمسرحين الشمالي والجنوبي وشارع الأعمدة ومسرح أرتيمس ومسرح الصوت والضوء ومسرح الأوديون والمركز الثقافي الملكي ومسرح بوليفارد العبدلي.

فرانس24/رويترز

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