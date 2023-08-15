للعام الثاني والعشرين... جامعة هارفارد أفضل مؤسسات التعليم العالي في العالم

في تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم، حلت جامعة هارفارد للعام الثاني والعشرين بالمرتبة الأولى. وبذلك تستمر هيمنة الجامعات الأمريكية على هذه القائمة السنوية التي صدرت الثلاثاء بنسختها لهذا العام. فيما تستند المعايير بشكل أساسي إلى البحث وليس التدريب، ما يجلب بعض الانتقادات لهذا الترتيب.

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تمثال جون هارفارد في جامعة هارفارد يارد بكامبريدج، ماساتشوستس، 29 حزيران/يونيو 2023.

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جاءت جامعة هارفارد الأمريكية في المرتبة الأولى للعام الثاني والعشرين بتصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم التي صدرت الثلاثاء بنسختها لهذا العام.

وقد استحوذت المؤسسات الجامعية في البلدان الناطقة بالإنكليزية، كما في العام الماضي، على المراكز العشرة الأولى، مع ثماني جامعات أمريكية (هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبيركلي وبرينستون وكولومبيا وكالتك وشيكاغو)، وجامعتين بريطانيتين (كامبريدج وأكسفورد)، في نسخة 2023 من هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي، الذي يصدر منذ العام 2003 من الشركة المستقلة Shanghai Ranking Consultancy (شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي).

هذا، وحلت جامعة باريس-ساكلي Paris-Saclay الفرنسية في المرتبة الخامسة عشرة من التصنيف، وهي أول مؤسسة في أوروبا القارية في التصنيف، متقدمة بمركز واحد مقارنة بتصنيف 2022.

وإلى ذلك، تحتفظ فرنسا بأربع مؤسسات جامعية من بين أفضل 100 جامعة في العالم، بما يشمل أيضا جامعة باريس للعلوم والآداب Paris Sciences & Lettres (المرتبة 41)، التي تضم مؤسسات عدة للتعليم العالي، وجامعة السوربون (المرتبة 46) وجامعة باريس سيتيه (68).

ويذكر أنه منذ العام 2003، يأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار ستة معايير، بما فيها عدد ميداليات نوبل وفيلدز (التي توصف بـ"نوبل الرياضيات") بين طلاب الدراسات العليا والأساتذة، وعدد الباحثين الأكثر استشهادا بهم في تخصصاتهم أو عدد المنشورات في مجلتي "ساينس" و"نيتشر".

وللعلم، تستند المعايير بشكل أساسي إلى البحث وليس التدريب، ما يولّد بعض الانتقادات لهذا الترتيب.

ومثلما كان الحال مع تصنيف العام الماضي، شمل التقويم هذا العام أكثر من 2500 مؤسسة جامعية لتحديد تصنيف أفضل 1000 مؤسسة.

فرانس24/ أ ف ب

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