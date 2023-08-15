وقف عرض فيلم "باربي" في صالات السينما الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

قامت الجزائر بسحب فيلم "باربي" من دور السينما المحلية بحجة تعارضه مع "الأخلاق"، بعدما استمر عرضه أسابيع في الصالات، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية محلية. فيما لا تزال وزارة الثقافة الجزائرية -التي عادة ما تعلن حظر الأفلام مع تحديد الأسباب- صامتة بشأن الموضوع، بعد قرابة 48 ساعة من سحب الفيلم من الصالات.

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قالت مصادر إعلامية جزائرية إن السلطات سحبت فيلم "باربي" من الصالات المحلية بحجة تعارضه مع "الأخلاق" بعد أسابيع من عرضه.

وأشار موقع "24H Algérie" الإخباري نقلا عن "مصادر مطلعة"، إلى أن الفيلم سُحب من صالات السينما في البلاد بتهمة المساس بـ"الأخلاق".

وقام مشغّلو الصالات السينمائية الأحد بتعديل برامج عروضهم مع إزالة الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ، من دون تعليل هذه الخطوة.

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ومن جهتها، أعلنت الشركة المسؤولة عن توزيع "باربي" في الجزائر إلغاء عرض الفيلم الذي طُرح في 19 تموز/يوليو الماضي في الصالات الجزائرية، من دون الخوض في التفاصيل.

أما موقع TSA الإخباري فأوضح أن "الجزائر وصلها في نهاية المطاف الجدل حول باربي بسبب مشاهد مخصصة لجمهور بالغ"، وتلميحات إلى المثلية الجنسية تضمنها الفيلم الذي "سُحب سرا من دور السينما"، وفق الموقع.

هذا، وبعد قرابة 48 ساعة من سحب الفيلم من الصالات، لا تزال وزارة الثقافة الجزائرية، التي عادة ما تعلن حظر الأفلام مع تحديد الأسباب، صامتة بشأن الموضوع.

حظر في بلدان عربية أخرى

وإلى ذلك حظرت الكويت الخميس الماضي، الفيلم لأنه "يخدش الآداب العامة". وفي اليوم السابق، طلب وزير الثقافة اللبناني منع عرض "باربي" في صالات لبنان بتهمة الترويج للمثلية، على وقع تزايد الخطاب المناهض لمجتمع المثليين في بلد يُنظر إليه على أنه من الأكثر ليبرالية في العالم العربي.

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ويذكر أن فيلم "باربي" لم يُطرح في صالات قطر التي لم تصدر بعد أي إعلان رسمي عن هذا الموضوع، فيما انطلق عرضه في بلدان عربية أخرى بينها السعودية والإمارات حيث يشهد إقبالا كبيرا.

وبعد مرور شهر تقريبا على طرحه، لا يزال فيلم "باربي" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وقد تجاوزت إيراداته المليار دولار حول العالم. إذ استحال الفيلم ظاهرة ثقافية حقيقية، ليجتاح اللون الوردي العالم، مع ملابس وإكسسوارات مختلفة من وحي عالم "باربي".

وعلى الصعيد التجاري، تسبب طرح فيلم "باربي" في ارتفاع مبيعات هذه الدمى المصنعة من مجموعة "ماتيل" الأمريكية.

فرانس24/ أ ف ب

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