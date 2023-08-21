رحيل الفنان الكوميدي الفرنسي الجزائري وحيد بوزيدي عن عمر ناهز 45 سنة

بسبب إصابته بجلطة دماغية، فارق الفنان الكوميدي الفرنسي من أصول جزائرية وحيد بوزيدي الحياة الأحد بالمغرب عن سن ناهزت الـ45 عاما حسب ملحقته الإعلامية. وكان الراحل قد شارك في عروض الكوميدي الشهير جمال دبوز سنة 2006 كما مثل في العديد من الأفلام مثل "كاز ديبار" و"نويي سا مير، سا مير !"

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عن عمر ناهز الـ 45 عاما توفي الفنان الكوميدي الفرنسي-الجزائري وحيد بوزيدي الأحد في المغرب، بعد أيام قليلة من إصابته بجلطة دماغية.

حسب ما أفادت ملحقته الإعلامية، فقد أصيب بوزيدي بجلطة دماغية الأربعاء أثناء إقامته في المغرب، نقل على إثرها إلى المستشفى ودخل في غيبوبة. وقال وقتها لصحيفة "لو كورييه دو لاتلاس" الفرنسية إنه تعرض لجلطتين دماغيتين في العام 2021.

بدأ بوزيدي مسيرته الفنية بالمشاركة في عروض الكوميدي الشهير جمال دبوز في العام 2006، وفي كانون الثاني/يناير، أطلق استعراضا فرديا في مسرح "لو ريبوبليك" في باريس، وكان يفترض أن يقوم بجولة في كل أنحاء فرنسا.

وبعيدا عن المسرح، شارك بوزيدي في العديد من الأفلام الكوميدية من بينها "كاز ديبار" و"نويي سا مير، سا مير!" و"نيكي لارسون إي لو بارفان دو كوبيدون".

فرانس24/ أ ف ب

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